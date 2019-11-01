Главные вызовы президента Зеленского 01.11.2019 13:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 101 0 Политолог Юрий Пойта об экономике, формуле Штайнмайера, земле и соседях Украины Похожие материалы: Вызовы мировой экономики ЕАЭС должен использовать себе во благо – Лукашенко «Сегодня перед партией стоит задача консолидировать общество, сплотить элиты вокруг президента страны Токаева». «Токаев подписал сам себе административный приговор». «Не думаю, что Назарбаев сознательно играет против нового президента: ведь именно он его выбрал и его готовил» Кто подводит президента Токаева под монастырь? Экс-замглавы администрации президента Майлыбаеву отказали в УДО Назначен начальник Национального университета обороны имени первого президента РК