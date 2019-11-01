Министр Даленов читает безработным сказки на ночь

Иногда экономисты превращаются в фантастов…

…Тогда они обещают золотые горы. Для этого достаточно иметь художественное воображение и хотя бы некоторую уверенность, чтобы не дрогнул голос. На детекторе лжи их никто не протестирует, а потому мы достоверно не узнаем, сами-то они верят в то, что говорят?

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Так вот, министр национальной экономики Руслан Даленов на очередном заседании правительства пообещал, что уже к 2015 году, то есть, всего за пять лет, в стране будет создано 2,6 млн. новых рабочих мест. Причем, он привел конкретные выкладки, что 600 тыс. мест будет обеспечено чистым приростом рабочей силы. Таким образом, численность занятого населения вырастет с 8,7 млн. до 9,3 млн. человек. Еще порядка 2 млн. рабочих мест возникнут за счет перетока работников в отраслях экономики. Если перевести на понятный язык, то, по прогнозам министра, каждый четвертый ныне работающий сменит не только место работы, но и, возможно, свою квалификацию.

Руслан ДАЛЕНОВ. (Фото: twitter.com)

По сути, чиновник сказал о том, что повысится количество рабочих мест на 600 тыс. И все! Но ведь куда круче исчислять достижения не в сотнях тысяч, а сразу – в миллионах! Ну вот что за новость: за счет совместных казахстано-китайских проектов будет создано 20 тыс. рабочих мест?! Или неопровержимый (хотя, конечно, его стоило бы проверить) факт: в 2018 году в Казахстане создали 28 тыс. рабочих мест. А тут сразу: вот вам 600 тысяч новых возможностей!

Более того, министр Даленов пророчит качественные изменения в структуре рынка труда. Он заявил о том, что 7,5% уменьшится доля самозанятого населения и на 3% вырастет доля занятых в реальном секторе экономики за счет реализации крупных инвестиционных проектов в АПК и обрабатывающей промышленности. Также вырастут доли туризма и сферы услуг — на 2%.

Интересно, на чем основаны такие прогнозы? Какой-то уважаемый институт провел исследования? Но министр в своем пламенном спиче не сделал ни одной ссылки на источник знаний. А, может быть, в кабинете министра появилась машина времени, и уже без труда можно заглянуть в будущее? А, может быть, у министра Даленова открылся дар пророка?..

В любом другом государстве все министры бы тряслись, как бы кто не сделал fact checking их социальных обещаний: что именно они сулили, в какой период времени, достигли ли обещанных высот и успехов. А нашим – все нипочем! Разоблачений они не боятся, потому что эта кадровая чехарда, когда министры меняются быстрее, чем настает отчетный период, позволяет уходить от ответственности.

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Совсем недавно депутат мажилиса парламента Айгуль Нуркина обнародовала один парадоксальный факт: с 2011 года на реализацию госпрограммы занятости из бюджета выделено более 800 млрд. тенге, а уровень безработицы практически не снизился.

В то время, как реализацию программ занятости, по мнению депутата, необходимо приостановить и провести анализ их эффективности, в ту сферу опять направляются деньги – в трехлетнем бюджете на программу «Енбек» планируется выделить еще 186 млрд. тенге!

Министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов согласился с тем, что уровень эффективности социальных инструментов различен. Например, льготное микрокредитование реально создает новые рабочие места. «За последние три года 31,5 тыс. микрокредитов получили люди, занялись бизнесом, и они же дополнительно создали 26 тыс. новых рабочих мест. Заплатили порядка 20 млн. тенге налогов», — рассказал министр. А вот по обучению новым специальностям есть вопросы: в 2019 году из 60 тыс. человек, которые прошли переквалификацию, трудоустроилась лишь половина.

По какой причине это произошло, министр соцзащиты распространяться не стал. То ли учебные дисциплины не продуманы, то ли на рынке есть реальный переизбыток выпускаемых кадров, то ли рынок еще не сформировал спрос на специалистов «новой формации». Он лишь пообещал, что ведомство поменяет подходы, но в чем будут заключаться новеллы, так и не сказал.

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Между тем наш министр экономики Руслан Даленов витает в свои облаках: «На местный рынок труда будет оказывать влияние – переход на новый качественный рост ВВП на уровне 5% в год и выше». Почему он называет этот рост качественным, непонятно. Неужели казахстанская экономика уже диверсифицирована и от количества добываемой нефти мы уже перешли к качественной ее переработке?

Он уверен в том, что доля МСБ в грядущие пять лет возрастет о 35% ВВП. На чем базируется такая уверенность, неясно. Базиса для этого нет. Неужели бизнес будет обложен новыми налогами?

«На сегодня сформирован пул инвестиционных проектов на 41,6 трлн. тенге до 2025 года. Исходя из данного пула, спрос на новые подготовленные кадры до 2025 года оценивается на уровне 1,3 млн. человек», — оптимистично вещает министр. Но опять-таки, это из области предположений и фантазий. Очень много проектов в Казахстане, впрочем, это нормальная практика, не доживает до стадии воплощения, а уже открытые с помпой заводы и производства скоро впадают в анабеоз – это настоящее проклятие для Казахстана.

Иногда он думает правильно, когда, например, говорит о том, что казахстанский рынок труда должен быть готов к глобальным изменениям. Дескать, будет происходить цифровизация. С этим не поспоришь, это уже сегодняшний день на Западе, когда все меньше персонала требуется для обслуживания людей в банках, сервисных компаниях, в аэропортах. Он прав, когда говорит о том, что рабочие места будут сокращаться, а занятость будет становиться все более гибкой.

Он прав тогда, когда говорит о том, что будет расти спрос на высококвалифицированных специалистов. Да, таланты, образование и компетенции – это большая ценность.

Но когда он говорит о том, что в итоге мы должны прийти к развитию универсальных навыков у людей, он не прав. Мы видим, что получилось в итоге закрытия педиатрических факультетов в медицинских институтах, периодически становимся свидетелями разборок наших универсальных «солдат» с иностранными специалистами на совместных предприятиях, у нас громадный дефицит узких специалистов, которые могли бы создавать конкретные высококачественные осязаемые вещи.

Простите, Руслан Ерболатович, но у нас даже экономистов, которые могли бы остудить ваш пыл и опровергнуть ваши ошибочные суждения, в правительстве нет…

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