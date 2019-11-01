Внедрение онлайн-контрольно-кассовых машин выгодно всем участникам рынка – минфин РК

Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Внедрение онлайн-контрольно-кассовых машин (онлайн-ККМ) выгодно всем участникам рынка, считает вице-министр финансов Казахстана Руслан Енсебаев.

«Внедрение онлайн-ККМ максимально ориентировано для удобства налогоплательщиков путем проведенной автоматизации регистрации онлайн-ККМ, где исключается контакты с органами государственных доходов, и снижение налоговой проверки. Для потребителей – это защита их прав, а для государства – это увеличение налоговых поступлений в бюджет, и улучшение налогового администрирования», — сказал Енсебаев на пресс-конференции в пятницу.

Главное преимущество онлайн-ККМ для предпринимателя, по его словам, в том, что тот может контролировать свой бизнес, в том числе в других городах, не выходя из дома.

«Так, через личный кабинет на сайте оператора фискальных данных (ОФД) имеется возможность владеть полной информацией по работе с онлайн-ККМ, начиная с самого первого чека и первого Z-отчета. В случае возврата суммы для онлайн-ККМ нет необходимости обращаться в органы госдоходов для составления акта, так как информация передается автоматически на сервер ОФД, которая в свою очередь передается в информационную систему комитета госдоходов (КГД)», — пояснил замглавы минфина.

Кроме этого, при применении онлайн-ККМ предусмотрен ряд льгот для предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе патента и упрощенной декларации: в частности, при покупке онлайн-ККМ уменьшается сумма уплачиваемых налогов (ИПН – для индивидуальных предпринимателей, КПН – для юридических лиц) на стоимость онлайн-ККМ, но не более 50% от суммы уплаченных налогов в год. Данная норма будет действовать в течение одного календарного года (2019 год).

Также вице-министр добавил, что для налогоплательщиков при внедрении онлайн-ККМ упрощена процедура регистрации.

«Предпринимателю не требуется подавать налоговое заявление в явочном порядке в органы государственных доходов, сведения онлайн-ККМ передаются через сайт ОФД в электронном виде. Результат оказания данной услуги получает через личный кабинет ОФД, данный процесс занимает всего один день (ранее пять дней)», — добавил вице-министр.

Вместе с этим, спикер подчеркнул, что перевод всех расчетов в торговле и услугах на онлайн-ККМ завершится в течение 2019 года, отсрочек не предусмотрено.

«С января 2019 года начался завершающий этап перехода на применение онлайн-ККМ. Подключены субъекты, осуществляющие деятельность на территории открытых рынков через нестационарное место. Это порядка 15 тыс. налогоплательщиков. Для удобства налогоплательщиков было предусмотрено ежеквартальное расширение видов деятельности. 1 января 2020 года применению онлайн-ККМ подлежат субъекты, осуществляющие деятельность на основе патента и плательщики единого земельного налога, это порядка 500 тыс. налогоплательщиков», — подчеркнул Енсебаев.

По данным минфина, количество зарегистрированных касс на текущий момент составляет 525 тыс., из них онлайн-ККМ – 493 тыс. единиц (94%). Основная часть зарегистрированных онлайн-касс приходится на стационарные (железные) онлайн-кассы, это порядка 299 тыс. или 61%, которые обслуживаются в центрах технического обслуживания. Остальные 39%, или 193 тыс. зарегистрированных онлайн-касс – это кассы в виде аппаратно-программных комплексов (АПК), работающих на компьютерах, планшетах и мобильных устройствах.

В государственный реестр ККМ Казахстана включены 85 моделей онлайн-касс, в том числе 15 моделей работают на мобильных устройствах, которые отвечают всем требованиям законодательства, предъявляемые к ККМ, предприниматели вправе самостоятельно выбирать модель подходящей им кассы.