Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ – Дальнейшее похолодание ожидается в ближайшие три дня в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Активный и глубокий циклон переместился на Западную Сибирь, а связанные с ним арктические фронты на западные и северные области Казахстана. На западе уже похолодало, температура воздуха после аномального тепла стала на 1-3 градуса ниже климатической нормы. В предстоящие выходные дни холодные атмосферные фронты будут перемещаться в восточном направлении, и вызывать осадки, туман, гололед, сильный порывистый ветер в большинстве областей республики», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 2-4 ноября.

Также синоптики добавили, что смещающийся в тыл фронтам холодный антициклон вызовет понижение температуры до -3-12, и даже на юге до 0-5 мороза.