Доллар продолжает дорожать в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 2 ноября. КазТАГ – Курс доллара США в пятницу относительно данных за пятницу подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, в Алматы и Шымкенте курс не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т388,4, а продажи – Т389,9.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 389,1, а продают по Т390,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т389,5, а продажи – Т390,3.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т389,46.