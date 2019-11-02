Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части территории Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами ожидается усиление ветра, туман, на юго-западе и севере – гололед, на севере – метель, на юго-востоке – гроза», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура днем 0-2, ночью -4-6.

В Алматы переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура днем +14+16, ночью +8+10.

В Шымкенте переменная облачность, в первой половине ночи дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура днем +17+19, ночью +5+7.

В Северо-Казахстанской области ночью местами ожидается небольшой снег, местами – туман, гололед, ночью – метель, усиление ветра ночью на большей части 15-20, местами порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются осадки, усиление ветра 15-20 м/с, местами – туман. Днем +5+10, ночью +3+8.

В Костанайской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами – туман. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Павлодарской области ночью ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Акмолинской области ночью ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами – туман. Днем 0-5, ночью -2-7.

В Туркестанской области ночью местами ожидаются осадки, днем – усиление ветра 15-20 м/с. Днем +15+20, ночью +3+8.

В Кызылординской области ночью местами ожидается небольшой снег, днем – усиление ветра 15-20 м/с. Днем +9+14, ночью 0+5.

В Мангистауской области днем ожидаются осадки, местами сильные, ночью местами ожидаются осадки, местами – туман, гололед, днем – усиление ветра 17-22 м/с. Днем +3+8, ночью +1+6.

В Карагандинской области местами ожидается туман. Днем -2+3, ночью -3-8.

В Жамбылской области местами ожидаются дождь, туман. Днем +10+15, ночью +5+10.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем -1+4, ночью -5-10.

В Алматинской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Днем +14+19, ночью +5+10.

В Атырауской области днем местами ожидаются осадки. Днем 0+5, ночью -3-8.

В Актюбинской области днем -3+2, ночью -3-8.

«В ближайшие трое суток на горных реках востока, юга и юго-востока республики возможно увеличение водности. На нижерасположенных участках сбросов Шульбинского и Шардаринского водохранилищ ожидается увеличение водности в связи с их повышенными сбросами. На реках северной половины республики ожидается охлаждение водной поверхности, также на отдельных малых реках возможно появление первых ледовых явлений», — предупредили синоптики.