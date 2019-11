Феномен Токаева

Сетевые СМИ о втором президенте Казахстана

Оксана АКУЛОВА – «Алматы: перезагрузка» — 26 октября, спустя ровно три недели после нагоняя, который устроил глава государства в столичном акимате на совещании по вопросам развития Нур-Султана, очередь дошла и до властей Алматы. Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ был так же суров, краток и красноречив.

— Еще одна проблема — планы строительства курорта Кок-Жайлау. Чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу, я сегодня запрещаю заниматься этим проектом — строительством горнолыжного курорта, — в очередной раз, но еще более четко обозначил свою позицию Токаев. — Не надо, не нужен он! Тем более что против него выступают все профессиональные экологи и компетентная общественность.

Конечно, говорил президент и про развитие метро, и о пригородных перевозках. И именно в этот момент неожиданно переключился на другую тему: — Кстати, ликвидация трамвайного сообщения, на мой взгляд, была, мягко говоря, спорным решением. Надо было отремонтировать рельсы, обновить трамвайный парк и оставить трамваи в городе. Этот вид транспорта функционирует во многих европейских городах. Данный пример лишний раз свидетельствует о важности консультации руководства города со специалистами и представителями общественности.

Было видно, что в этот момент в нем заговорил коренной алматинец. Также Токаев посетовал на то, что в городе снесли некоторые исторические здания: — Не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на проспекте Абылай хана, а также огромной гостиницы на улице Кабанбай батыра (на пересечении с пр. Сейфулина. — О. А.) — рядом с сосновым парком. Огромная гостиница стоит. Все загородила, все испортила. А также со сносом кинотеатра “Алатау”. Зачем надо было сносить здание кинотеатра? Тоже знаковое здание для Алматы. Таких примеров немало. Следует запретить плотную застройку в центральных частях Алматы. Надо также увеличивать количество парковых зон. Это острая необходимость в интересах горожан.

Тимур ИСАХАНОВ – «Записки раздраженного алматинца: у города появился мега-аким?» — Южная столица Казахстана десятилетиями изнывала без должной заботы. Горожане не раз вопрошали: «будет когда-нибудь у мегаполиса градоначальником алматинец?». Вопрос не праздный, ведь алматинцы обычно любят деревья. Жители города знают, что борьба с душегубкой автомобильных и промышленных выхлопов – это не прихоть, а жизненная необходимость. Теперь надежды горожан, кажется, услышаны — вопросами городской жизни занялся сам президент Республики Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

Остановив строительство «Кок Жайляу», Касым-Жомарт Токаев фактически сказал «нет» людям из очень высоких кругов. А эти люди уже привыкли к щедрому государственному финансированию сомнительных проектов, часто направленных на их личный комфорт и повышение уровня личного благосостояния.

Теперь все наблюдатели гадают: начинается ли новая жизнь для элитариев? Потому что к дежурным фразам за все хорошее против всего плохого в исполнении Первого Президента алматинцы давно привыкли, но в этот раз происходит нечто иное. Раньше никто из политический верхушки не подвергал сомнению необходимость возведения пятизвездочного отеля «Rixos Almaty» на месте исторического здания Дворца школьников. Снос кинотеатра «Алатау» (весьма капитального во всех смыслах здания, между прочим) и появление на его места McDonalds никого раньше также не возмущало.

Многие из отмеченных президентом Токаевым проблем имеют за собой весьма продолжительную историю. Глава государства перечислил не только сомнительные решения вчерашнего дня, но и те, которые многие уже подзабыли. На этой почве открытым остался вопрос, где пролегает временная черта по злоупотреблениям в городском хозяйстве Алматы?

Публичная активность президента Токаева свидетельствует о желании подружиться с алматинцами и получить их себе в союзники. Этой цели невозможно добиться, если не прекратить наступление на зеленые легкие города. Глава государства потребовал прекратить сведение парков и скверов под застройку, которая в Алматы давно переуплотнена.

«Токаев бросает перчатку Байбеку» — Прибыв с визитом в Алматы, второй президент продемонстрировал, кто здесь первый. Насколько далеко готов зайти второй президент в этой войне? Хватит ли ему административного ресурса и главное – политической воли, чтобы навести порядок если и не сразу в стране, то по крайней мере в самом большом и традиционно «непослушном» городе? Ведь даже Нурсултану НАЗАРБАЕВУ в свое время это не слишком удавалось: то он призывал перестать ездить по южной столице на «танках», то грозил всеми карами за многоэтажное строительство в предгорьях (тогда, помнится, даже устроили образцово-показательный снос пары верхних этажей уже возведенной «коробки»). А потом ажиотаж спадал, и все возвращалось на круги своя…

Сейчас сложно сказать, чем обернутся решительные намерения нового хозяина Акорды. Но совершенно очевидно: человек, которого еще вчера считали послушным дублером, призванным всего лишь передать президентское кресло настоящему бенефициару транзита власти, решил показать зубы. И в этом смысле весьма показателен выбор в качестве одной из главных мишеней именно Бауыржана БАЙБЕК, которого в кулуарах называли «настоящим» преемником Елбасы. Теперь, когда дублер начал действовать, этот сценарий уже не выглядит очевидным. К тому же, объявленная лидером партии власти «перезагрузка» Nur Otan пока явно не задается: обещанного притока в партию новых людей с креативными идеями что-то не видно…

И если на этом фоне у президента Токаева получится «перезагрузить» Алматы – традиционно самый политически активный и влиятельный город Казахстана- то разговоры на тему «а царь-то ненастоящий!» можно будет сворачивать.

«Возвращение Токаевым прежнего статуса Алматы приведет к завершению политической эпохи Назарбаева?» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ во время произнесения своих речей, которые транслировались телеканалами и многими изданиями, не мог не отдавать себе отчет, что подобные решения предыдущих руководителей Алматы непосредственно согласовывались с первым президентом НАЗАРБАЕВЫМ. Этим он поставил под сомнение все действия в сфере градостроительства за последние пятнадцать лет, утвержденные Елбасы.

Очевидно, что такие заявления были направлены в адрес жителей крупнейшего мегаполиса, который, несмотря на перенос столицы в Целиноград, по уровню экономики, ментально, культурно и по политической активности горожан остался главным центром страны, где и формируются общественные настроения. Приобрести поддержку со стороны алматинцев в рамках обозначившегося транзита власти чрезвычайно важно для Токаева, который этим еще косвенно оспаривает саму идею лишения города столичного статуса.

В свое время Назарбаев в 1998 году перенес столицу в бывший Целиноград, чтобы уйти от влияния южных кланов и из-за опасения массовых беспорядков в Алматы. Новый президент, похоже, пытается провернуть ту же эволюцию, но уже наоборот, уходя от тяжеловесов из «старой гвардии», окопавшихся в искусственном Нур-Султане. Кроме этого, будучи крупнейшим торговым центром и располагаясь близко к Китаю, Алматы становится более привлекательным для размещения ставки и возвращения ему столичных функций.

Подобная версия не лишена оснований, так как эта риторика Токаева легла на удобренную почву и уже вызвала симпатии не только со стороны алматинцев, но и многих казахстанцев, недовольных самим фактом переноса столицы, что действительно во многом противоречило национальным интересам и логике экономического развития. Подобные веяния вызывают дискуссию и ставят вопросы о возможном завершении политической эпохи Назарбаева.

Так, например, политолог и бывший дипломат Казбек БЕЙСЕБАЕВ считает, что это выступление нового президента является логичным в рамках очерченной пропагандисткой линии: «В принципе, так и должно быть. Скорее, он хочет показать, что государство становится слышащим и слушающим».

Такой же точки зрения придерживается и политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ: «Выступление Токаева выстроено вокруг наиболее резонансных тем, обсуждаемых в Алматы. Нужно отметить, что не обязательно решение этих вопросов положительно повлияет на качество жизни горожан. Но как повод для пиар-акций эти темы идеальны. По большому счету, Токаев продолжает линию, обозначенную еще во время предвыборной кампании, – брать «резонансные» темы и выступать на «стороне сил добра». Возвратить часть столичных функций он не сможет – это не его компетенция. А потому максимум, который он сможет взять от данной тематики, – самопиар».

«Анонимный чиновник: «Не торопитесь, Токаев еще преподнесет сюрпризы!»» — Я на госслужбе давно, работаю честно, может, поэтому и не стал большим начальником. Но многое могу сказать о том, что происходит здесь внутри государственного аппарата. И скажу так: в последнее время работать стало невозможно. Самая большая проблема Токаевского аппарата в том, что там собрались одни популисты и непрофессионалы. Вот этот его НСОД – вообще непонятно для чего создан. Они там собираются и раздают поручения, которые любая бабка или таксист может дать, а нормального анализа и адекватных рекомендаций нет: за все хорошее против всего плохого. Я уж не говорю о том, что все они там либо прикормлены, либо просто хотят во власть.

Вы опубликовали материал о его выступлении в Алматы, намекнули, что он начал собственную игру. Но я хочу напомнить, что он дипломат, пусть и опытный, но никакого знания реальной экономики у него нет. Когда он критикует бывшего акима и раздает поручения, он даже не вникает, почему эти решения были приняты и как выполнять его поручения. Ведь это все нагрузка на бюджет. В стране много реальных нерешаемых годами проблем – почему он о них молчит? Потому что об этом мало пишут в социальных сетях? Разве вы не видите, что все проблемы страны опять заливают бюджетными деньгами?! За счет народных денег хорошо быть добрым.

Токаев своим популизмом подрывает авторитет власти. Как человек с опытом, я предупреждаю – ничего хорошего из этого не получится. Нам нужно сильное государство, а не такое слабое как сейчас.

А что касается Токаева, то он еще преподнесет сюрпризы. Да, он сейчас работает на свою популярность и она растет. Но вот увидите, однажды он ее использует не в самом лучшем виде. И никаких серьезных изменений не будет – реформы будут заболтаны. У него нет своей команды и поэтому в управление сейчас приходит много случайных людей, которые он подбирает только по одному принципу – полной лояльности к себе. А профессионал этот человек или нет – дело десятое.

Вы просто вспомните, каким он был премьером? Чем он запомнился? Почему его назначил Елбасы преемником? Потому что он никогда не принимает серьезных решений, зато говорит много и ни о чем.

Дарья ЧИЖОВА – «Who is Mr. Tokaev?» — Ожидание транзита не конвертировалось в устойчивую готовность к переменам. Казахстанское общество все еще «переваривает» новость десятилетия – у страны новый президент. Опытный дипломат, политик близкий к Елбасы, много лет в команде первого президента. И все-таки остается не исчерпанным в полной мере вопрос: Who is Mr. Tokaev?

Искать ответ на вопрос: «Who is Mr. Tokaev?»– через оптику первых политических решений и программных заявлений дело преждевременное. Гораздо более показательным и значимым для обретения «собственного пути» стали шаги Президента РК в рамках темы, которая многим кажется узкопрофильной.

Речь идет о том, что Президент напрямую «запретил» реализацию столь не любимого жителями южной столицы, но очевидно выгодного для определенной части элиты горнолыжного курорта «Кок-Жайлау» близ Алматы. Критика урбанистической концепции Алматы может трактоваться как прямое обращение казахстанского лидера — слышим, знаем, будем лично решать. Теория малых дел. Как бы вопрос, скорее, для алматинского акима, но ведь именно с таких проблем и начинается рост числа недовольных и сомневающихся.

И почему бы новому президенту не показать свою решительность и готовность игнорировать интересы «сильных мира сего» именно на «домашней проблеме». По реакции в социальных сетях можно легко определить, в какой степени этот шаг оказался более эффективным с точки зрения мобилизации общественной поддержки нежели приведенные выше программные тезисы из выступлений.

Поэтому можно ожидать, что именно подобных «пpaктикo-opиeнтиpoвaнных» заявлений со стороны К-Ж.Токаева будет намного больше – формат доказал эффективность.

***

