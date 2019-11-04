Ашимбаев назвал суммы многомиллиардных убытков крупнейших нацкомпаний Казахстана

Алматы. 4 ноября. КазТАГ – Известный казахстанский политолог – член Национального совета общественного доверия Казахстана Данияр Ашимбаев назвал суммы многомиллиардных убытков крупнейших национальных компаний Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Т5,3 млрд – убытки от обесценения депозитов НУХ «Байтерек» в АО «Bank RBK»; Т8,9 млрд – вознаграждение ключевому управленческому персоналу КМГ (АО «НК «КазМунайГаз» – КазТАГ) в 2018 году; Т11,6 млрд – обесцененные депозиты КМГ в АО «Delta Bank»; Т21,9 млрд – убытки от обесценения кредитов, выданных НУХ «Байтерек» АО «Delta Bank»; Т24,9 млрд – убытки от обесценения депозитов «КазАгро» в АО «Bank RBK»; Т48,1 млрд – убыток от обесценения депозитов НУХ «Байтерек» в АО «Цеснабанк»; Т103,7 млрд – стоимость списанных кредитов, выданных клиентам НУХ «Байтерек»; Т127,3 млрд – стоимость облигаций АО «Цеснабанк», купленных НУХ «КазАгро»; Т542,5 млрд – стоимость выкупа акций АО «РД КМГ» (в 2019 году +Т1,4 млрд)», — сообщил Ашимбаев на своей странице в социальной сети в понедельник.

Напомним, 30 октября Ашимбаев назвал получателей госзаданий на сумму почти Т407,5 млрд в обход тендеров и конкурсов. По его данным, с одной стороны, речь идет о значимых госпрограммах и известных (даже авторитетных организациях). С другой стороны, миллиарды, десятки миллиардов из года в год пропадают – «что-то украдено, что-то потрачено нецелевым образом». Он отметил, что «многое гибнет» в банках второго уровня, у которых были отозваны лицензии.

«Так, космическая программа потеряла в минувшем году свыше Т2 млрд в «Банке Астаны», — уточнил Ашимбаев.