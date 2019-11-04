«YNTYMAQ» – единственный цифровой профсоюз Казахстана 04.11.2019 14:30 Владислав ЮРИЦЫН Общество 158 0 Профсоюзный лидер Асхат Асылбеков о специфике защиты трудовых прав работников малого и среднего бизнеса Похожие материалы: Похолодание ожидается в западных и северных областях Казахстана в ближайшие трое суток Социальная политика Казахстана слишком архаична Товарооборот Казахстана и Беларуси опережает средние показатели ЕАЭС Есть ли шанс у Казахстана стать идеальным государством для пенсионеров? Сергей Гуриев: Модель развития Казахстана – сначала политика, затем экономика