Астана. 4 ноября. КазТАГ — Более 30 человек эвакуировали в пункты обогрева из затора с автодороги Самара – Шымкент в Актюбинской области, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«Принятыми мерами в пункты обогрева эвакуирован 31 человек, из затора вызволено 50 машин. В настоящее время в снежном плену остаются около 50 автотранспортных средств. Около 100 машин отправились самостоятельно», — сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов в понедельник.

Ранее сообщалось, что движение для всех видов автотранспорта закрыто на двух участках – в Кызылординской (3 ноября с 20.00) и Актюбинской областях (3 ноября с 20.25) – автодороги Самара – Шымкент из-за погодных условий.

Позднее в пресс-службе КЧС МВД РК сообщили, что около 200 авто скопились на автодороге Самара – Шымкент в Актюбинской области «вследствие снежных заносов». По данным КЧС, эвакопункты организованы и развернуты в близлежащих населенных пунктах, также ведутся работы по расчистке дорог от снега. В ДЧС Актюбинской области развернут оперативный штаб, работает горячая линия по номеру: 8 (7132) 24-75-29.