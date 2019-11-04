Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам регулирования агропромышленного комплекса (АПК), сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса», направленный на совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса», — говорится в сообщении Акорды в понедельник.

Напомним, Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса» предусматривает более 800 поправок в 13 кодексов и 29 законов РК.