Токаев подписал поправки по вопросам регулирования агропромышленного комплекса

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Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам регулирования агропромышленного комплекса (АПК), сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса», направленный на совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса», — говорится в сообщении Акорды в понедельник.

Напомним, Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса» предусматривает более 800 поправок в 13 кодексов и 29 законов РК.

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