МИД прокомментировало назначение посла РК в Болгарии Темиртая Избастина

Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Министерство иностранных дел (МИД) РК прокомментировало назначение посла в Болгарии Темиртая Избастина.

«Я оставлю без комментариев личностные отношения. Только скажу, что данный дипломат (Темиртай Избастин – КазТАГ) работает в системе МИД с 1994 года, и является очень опытным дипломатом. Если вы внимательно прочитаете его биографию, он пришел в МИД не со стороны. Находится на работе в Болгарии с 2009 года, прекрасно знает эту страну, является хорошим специалистом», — сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в понедельник.

Также он добавил, что ранее у Казахстана не было посольства в Болгарии.

«Если вы помните, у нас не было посольства в Болгарии. Там была дипломатическая миссия, которая была преобразована недавно в посольство, вот несколько месяцев назад», — отметил официальный представитель МИД.

На вопрос корреспондента КазТАГ о том, является ли Избастин первым послом РК в Болгарии, Смадияров ответил «да».

Напомним, 1 ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла РК в Болгарии.

«Указом главы государства Избастин Темиртай Рымтаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Болгария», — говорилось в сообщении Акорды в пятницу.

В этот же день на сайте «Радио Азаттық» появилась информация, что Токаев назначил своего зятя послом в Болгарии.

«По информации из открытых источников, Избастин женат на младшей сестре Токаева – Карлыге. У Избастиных трое детей – два сына и одна дочь. Казахстанские СМИ писали в 2013 году, что сын Токаева Тимур и сын Избастина Мухамед являются учредителями нефтяной компании «Аби Петролеум Кэпитал», которая занимается добычей в Атырауской области», — говорилось в информации 1 ноября.