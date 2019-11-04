«Ценность для населения» предлагают закрепить в качестве обязательного компонента ГЧП в РК

Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – «Ценность для населения» предлагают закрепить в качестве обязательного компонента государственно-частного партнерства (ГЧП) в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Предлагается ценность для населения закрепить в качестве обязательного компонента ГЧП, что предполагает рассмотрение в первую очередь проектов, обеспечивающих базовые потребности населения», — говорится в проекте поправок по вопросам ГЧП.

Таким образом, в Казахстане ожидается внедрение принципа «people first PPP» или так называемое «ГЧП на благо людей», мировой практики, рекомендованной Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН.

«По рекомендации ЕЭК ООН модель ГЧП может использоваться как инструмент развития. Внедрение принципа «people first PPP» предполагает учет определенных аспектов, в том числе абсолютной нетерпимости к коррупции», — сказано в документе.

В проекте поправок отмечает, что, как признанный лидер в вопросах разработки международных стандартов в области ГЧП, ЕЭК ООН подготовил руководящие принципы «people first PPP» и конечные результаты партнерства на благо людей, согласно которым ГЧП: 1) обеспечивают расширение доступа к основным услугам и снижение уровня социального неравенства и социальной несправедливости; 2) повышают степень стойкости и предусматривают более ответственное отношение к вопросам обеспечения экологической устойчивости; 3) повышают уровень экономической эффективности и устойчивости; 4) поощряют воспроизводимость реализованных и разработку новых проектов; 5) обеспечивают полноценное участие всех заинтересованных сторон в проектах.

«Кроме того, как отмечено президентом Республики Казахстан на расширенном заседании правительства Республики Казахстан от 15 июля 2019 года, необходимо учитывать вопросы приоритетности выделения бюджетных средств. Прежде всего, они должны выделяться на решение насущных проблем народа», — пояснили разработчики поправок.