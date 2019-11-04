Алматы. 4 ноября. КазТАГ – Представлена структура бюджета Алматы на 2020-2022 годы, передает корреспондент агентства.

«В рамках трехлетних трансфертов прогноз доходов бюджета города Алматы в 2020 году определен в объеме Т625,2 млрд, в 2021 году – Т671,5 млрд, в 2022 году – Т721,4 млрд. Прогноз доходов учитывает дополнительные поступления КПН от МСБ, которые будут переданы местным бюджетам с 2020 года. В виде КПН от МСБ бюджет города Алматы дополнительно получит по оценке в 2020 году Т144,9 млрд, в 2021 году – Т160,8 млрд, в 2022 году – Т176,8 млрд», — говорится в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос депутатов сената об объемах трансфертов общего характера на 2020-2022 годы.

Он добавил, что с учетом дополнительных мер по освобождению от налогов на доходы микро и малого бизнеса вопрос сбалансированности бюджета города Алматы будет проработан в парламенте в рамках обсуждения проекта закона об объемах трансфертов общего характера на 2020-2022 годы.

«Прогноз расходов бюджета города Алматы на 2020-2022 годы определен с учетом особенностей региона (рост численности получателей бюджетных услуг, климатические условия, протяженность дорог и другие факторы). Так, учтен рост численности населения в 2020-2022 годах в среднем на 50 тыс. человек ежегодно (с 1,93 млн в 2020 году до 2,3 млн в 2022 году)», — отметил руководитель кабмина.

По его словам, в прогнозе бюджета развития дополнительно учтен потенциал роста местных доходов, с учетом чего, собственный бюджет развития Алматы заложен с постепенным увеличением с Т57,3 млрд в 2019 году до Т97 млрд в 2022 году.

«Текущие расходы бюджета города Алматы, запланированные на 2019 год в базе учтены и проиндексированы (за исключением заработной платы) на прогнозируемый уровень инфляции ежегодно. Кроме того, на решение вопросов города Алматы из республиканского бюджета выделяются целевые трансферты. В утвержденном республиканском бюджете в 2019 году предусмотрено выделение целевых трансфертов на развитие в сумме Т60,4 млрд. В проекте республиканского бюджета на 2020-2022 годы бюджету города Алматы на 2020 год предусмотрены целевые трансферты на развитие в объеме Т64 млрд для теплоэнергетической системы, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры», — уточнил глава правительства.

По словам Мамина, применение повышающего коэффициента для Алматы (1,25) «позволило увеличить расходную базу и уменьшить изъятия в среднем на Т60 млрд».

«Увеличение повышающего коэффициента с 1,25 до 1,4 увеличивает нагрузку на республиканский бюджет в среднем на Т40 млрд. Вопрос увеличения повышающего коэффициента будет рассматриваться с учетом возможностей республиканского бюджета», — заверил премьер.

Также, по его словам, министерством образования и науки определены минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на строительство, реконструкцию и сейсмоусиление объектов среднего образования и закреплено в проекте закона об объемах трансфертов общего характера на 2020-2022 годы.

«Общий прогноз расходов бюджета города Алматы определен в 2020 году в объеме Т431,6 млрд, в 2021 году – Т462,1 млрд, в 2022 году – Т493,5 млрд. С учетом прогноза доходов и расходов бюджета города Алматы определены следующие бюджетные изъятия: на 2020 год – Т193,6 млрд, на 2021 год – Т209,5 млрд, на 2022 год – Т227,9 млрд. В период действия трансфертов общего характера на 2020-2022 годы вопросы города Алматы будут решаться, в том числе, за счет средств целевых трансфертов из республиканского бюджета», — проинформировал Мамин.

Отвечая на вопрос об учете расходов на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях, он уточнил, что в расчетах трансфертов общего характера на 2020-2022 годы для Алматы учтен рост численности детей дошкольного возраста в среднем на 3 тыс. ежегодно – с 163,4 тыс. в 2020 году до 167,8 тыс. в 2022 году.

«С учетом этого, расходы города Алматы на дошкольное образование и обучение составили в 2020 году – Т19,1 млрд, в 2021 году – Т22 млрд, в 2022 году – Т23,1 млрд», — уточнил глава кабмина.

На вопрос об учете капитальных затрат организаций здравоохранения Мамин ответил, что в 2019 году капитальные затраты организаций здравоохранения в расчетах трансфертов общего характера на 2020-2022 годы не учтены.

«Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета в заключении к проекту закона «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» рекомендовано расходы на капитальный ремонт медицинских учреждений и их материально-техническое оснащение предусмотреть посредством выделения целевых трансфертов», — пояснил руководитель правительства.

Отвечая на вопрос об оказании адресной социальной помощи (АСП), премьер отметил, что при корректировке республиканского бюджета на 2019 год в рамках перераспределения средств увеличены расходы на выплату АСП на сумму Т3,4 млрд.

«В целом на выплату АСП по городу Алматы из республиканского бюджета в 2019 году предусмотрено Т5,3 млрд для 47,4 тыс. получателей», — сообщил премьер.

На вопрос об учете расходов по обязательствам государственно-частного партнерства (ГЧП) он проинформировал, что в 2019 году при определении трансфертов общего характера на 2020-2022 годы в прогнозах текущих затрат учтены расходы местных исполнительных органов на погашение текущих обязательств по проектам ГЧП (план на 2019 год).

«По городу Алматы учтены затраты на выполнение обязательств по проектам ГЧП в сумме Т7 млрд ежегодно», — уточнил Мамин.