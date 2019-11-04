Представлена структура бюджета Алматы на 2020-2022 годы

Новости 44 0

Алматы. 4 ноября. КазТАГ – Представлена структура бюджета Алматы на 2020-2022 годы, передает корреспондент агентства.

«В рамках трехлетних трансфертов прогноз доходов бюджета города Алматы в 2020 году определен в объеме Т625,2 млрд, в 2021 году – Т671,5 млрд, в 2022 году – Т721,4 млрд. Прогноз доходов учитывает дополнительные поступления КПН от МСБ, которые будут переданы местным бюджетам с 2020 года. В виде КПН от МСБ бюджет города Алматы дополнительно получит по оценке в 2020 году Т144,9 млрд, в 2021 году – Т160,8 млрд, в 2022 году – Т176,8 млрд», — говорится в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос депутатов сената об объемах трансфертов общего характера на 2020-2022 годы.

Он добавил, что с учетом дополнительных мер по освобождению от налогов на доходы микро и малого бизнеса вопрос сбалансированности бюджета города Алматы будет проработан в парламенте в рамках обсуждения проекта закона об объемах трансфертов общего характера на 2020-2022 годы.

«Прогноз расходов бюджета города Алматы на 2020-2022 годы определен с учетом особенностей региона (рост численности получателей бюджетных услуг, климатические условия, протяженность дорог и другие факторы). Так, учтен рост численности населения в 2020-2022 годах в среднем на 50 тыс. человек ежегодно (с 1,93 млн в 2020 году до 2,3 млн в 2022 году)», — отметил руководитель кабмина.

По его словам, в прогнозе бюджета развития дополнительно учтен потенциал роста местных доходов, с учетом чего, собственный бюджет развития Алматы заложен с постепенным увеличением с Т57,3 млрд в 2019 году до Т97 млрд в 2022 году.

Самый страшный из страхов – предварительный Самый страшный из страхов – предварительный
10726

«Текущие расходы бюджета города Алматы, запланированные на 2019 год в базе учтены и проиндексированы (за исключением заработной платы) на прогнозируемый уровень инфляции ежегодно. Кроме того, на решение вопросов города Алматы из республиканского бюджета выделяются целевые трансферты. В утвержденном республиканском бюджете в 2019 году предусмотрено выделение целевых трансфертов на развитие в сумме Т60,4 млрд. В проекте республиканского бюджета на 2020-2022 годы бюджету города Алматы на 2020 год предусмотрены целевые трансферты на развитие в объеме Т64 млрд для теплоэнергетической системы, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры», — уточнил глава правительства.

По словам Мамина, применение повышающего коэффициента для Алматы (1,25) «позволило увеличить расходную базу и уменьшить изъятия в среднем на Т60 млрд».

«Увеличение повышающего коэффициента с 1,25 до 1,4 увеличивает нагрузку на республиканский бюджет в среднем на Т40 млрд. Вопрос увеличения повышающего коэффициента будет рассматриваться с учетом возможностей республиканского бюджета», — заверил премьер.

Также, по его словам, министерством образования и науки определены минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на строительство, реконструкцию и сейсмоусиление объектов среднего образования и закреплено в проекте закона об объемах трансфертов общего характера на 2020-2022 годы.

«Общий прогноз расходов бюджета города Алматы определен в 2020 году в объеме Т431,6 млрд, в 2021 году – Т462,1 млрд, в 2022 году – Т493,5 млрд. С учетом прогноза доходов и расходов бюджета города Алматы определены следующие бюджетные изъятия: на 2020 год – Т193,6 млрд, на 2021 год – Т209,5 млрд, на 2022 год – Т227,9 млрд. В период действия трансфертов общего характера на 2020-2022 годы вопросы города Алматы будут решаться, в том числе, за счет средств целевых трансфертов из республиканского бюджета», — проинформировал Мамин.

Кто подводит президента Токаева под монастырь? Кто подводит президента Токаева под монастырь?
4846

Отвечая на вопрос об учете расходов на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях, он уточнил, что в расчетах трансфертов общего характера на 2020-2022 годы для Алматы учтен рост численности детей дошкольного возраста в среднем на 3 тыс. ежегодно – с 163,4 тыс. в 2020 году до 167,8 тыс. в 2022 году.

«С учетом этого, расходы города Алматы на дошкольное образование и обучение составили в 2020 году – Т19,1 млрд, в 2021 году – Т22 млрд, в 2022 году – Т23,1 млрд», — уточнил глава кабмина.

На вопрос об учете капитальных затрат организаций здравоохранения Мамин ответил, что в 2019 году капитальные затраты организаций здравоохранения в расчетах трансфертов общего характера на 2020-2022 годы не учтены.

«Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета в заключении к проекту закона «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» рекомендовано расходы на капитальный ремонт медицинских учреждений и их материально-техническое оснащение предусмотреть посредством выделения целевых трансфертов», — пояснил руководитель правительства.

Отвечая на вопрос об оказании адресной социальной помощи (АСП), премьер отметил, что при корректировке республиканского бюджета на 2019 год в рамках перераспределения средств увеличены расходы на выплату АСП на сумму Т3,4 млрд.

Война Миров. Бесконечный брексит Война Миров. Бесконечный брексит
1985

«В целом на выплату АСП по городу Алматы из республиканского бюджета в 2019 году предусмотрено Т5,3 млрд для 47,4 тыс. получателей», — сообщил премьер.

На вопрос об учете расходов по обязательствам государственно-частного партнерства (ГЧП) он проинформировал, что в 2019 году при определении трансфертов общего характера на 2020-2022 годы в прогнозах текущих затрат учтены расходы местных исполнительных органов на погашение текущих обязательств по проектам ГЧП (план на 2019 год).

«По городу Алматы учтены затраты на выполнение обязательств по проектам ГЧП в сумме Т7 млрд ежегодно», — уточнил Мамин.

Похожие материалы:

  1. На Т6 млрд выросла сумма средств на 2019 год на изъятие участков под дорстрой в Алматы
  2. Размеры дефицита и другие параметры бюджета РК на 2020-2022 годы представили в мажилисе
  3. Представлена информация о представших перед судом в Нур-Султане 14 предполагаемых боевиках
  4. Парламент РК принял поправки в республиканский бюджет на 2019-2021 годы
  5. Токаев подписал поправки в республиканский бюджет на 2019-2021 годы

Новости партнеров

Загрузка...