Реализация ГЧП-проектов через аукционы и создание якорного фонда ожидаются в РК

Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Реализация проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) через аукционы и создание якорного фонда ожидаются в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«(Предлагается – КазТАГ) внедрение аукциона, как нового способа отбора частного партнера/концессионера по аналогии с международной практикой, где действует продажа контрактов через аукционы. В законодательстве Республики Казахстан подобная аналогия используется в недропользовании – контракт присуждается по итогам аукциона за определенную плату», — говорится в проекте поправок по вопросам ГЧП.

Также предлагается использование якорного фонда для расширения каналов фондирования проектов.

«Для повышения инвестиционной привлекательности крупных ГЧП проектов для инвесторов и снижения рисков на этапе строительства и начального ввода в эксплуатацию предлагается предусмотреть в законе меру государственной поддержки в форме участия фонда прямых инвестиций (якорного фонда) в собственном капитале компании-концессионера/ частного партнера. Таким образом, участие государства в проекте посредством вхождения якорного фонда в капитал частных компаний будет предусматриваться на стадии организации конкурса (в качестве меры государственной поддержки концессионера)», — сказано в документе.

Фонд предлагают организовать на базе дочерней организации АО «НУХ «Байтерек» – ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund», который определен правительством в качестве юридического лица по консультативному сопровождению республиканских концессионных проектов и проектов ГЧП.

«Это позволит упростить начальное наполнение фонда средствами и в ближайшее время объявить о его создании, а также обеспечить для инвесторов пакетное предложение (ТЭО, проектная документация и так далее). Фонд будет заниматься крупными инфраструктурными проектами (CAPEX более $20 млн) концессии/ГЧП как на республиканском, так и на местном уровне. Одним из примеров подобных фондов в международной практике является IFC InfraVentures – глобальный фонд развития инфраструктурных проектов на сумму $150 млн, который обеспечивает риск-капитал на ранней стадии и поддержку разработки проектов», — отметили разработчики поправок.