Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Чиновники акимата Шымкента подозреваются в коррупции в сфере образования, сообщает антикоррупционная служба.

«В получении взятки в сумме Т1,2 млн от директора ГККП «Музыкальный колледж» управления образования города за вынесение положительного решения по аудиторской проверке, проводимой в колледже за период 2018-2019 годы, изобличен руководитель службы внутреннего аудита акимата города. В совершении аналогичного преступления подозревается ИО заместителя начальника управления образования города, которая получила денежные средства в сумме Т400 тыс. от заведующей учебной частью средней школы, за оказание содействия в сдаче тестов для назначения на должность директора школы», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что процессуальное задержание в отношении подозреваемых не применялось «в связи с признанием вины и дачей обязательств о явке».