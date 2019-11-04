О провокации в свой адрес заявил адвокат гражданских активистов в Алматы

Алматы. 4 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. О провокации в свой адрес заявил адвокат Толеген Шаиков в Алматы.

«28 октября меня, применив физическую силу, доставили в алматинский райотдел полиции Нур-Султана в качестве свидетеля с правом на защиту. Мне объяснили, что я должен дать показания по поводу угона автомобиля. Данный факт я расцениваю как провокацию и попытку давления на меня», — сказал Шаиков на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, в непосредственной близости от его дома был обнаружен угнанный автомобиль, рядом с которым обнаружены документы, в частности, договор сотовой связи, с его реквизитами.

«Я живу в частном доме, во дворе есть топочная, где я складирую мусор для растопки печи. Из этого мусора как раз и были выкрадены данные документы», — сказал адвокат.

Далее, продолжил адвокат, его продержали в течение трех часов, не допрашивая, «и форменным образом издевались – полицейские дергали за одежду, имитировали броски и удары и снимали все на мобильные телефоны».

«Только когда я пригласил своего коллегу в качестве адвоката, тот, дозвонившись до дежурного прокурора, добился, чтобы меня отпустили и выдали повестку для дачи показаний на следующий день. Сейчас я должен оповещать следователя о всех своих перемещениях, не могу менять место жительства, и я расцениваю эти ограничения как препятствование профессиональной деятельности», — добавил он.

Провокация, считает адвокат, была совершена в отношении него, потому что он занимается защитой гражданских активистов.

«27 октября, то есть накануне задержания, я пытался посетить своего подзащитного, гражданского активиста, якобы участвовавшего в митинге 26 октября. Меня не допустили к нему ни в алматинский райотдел полиции, ни в ДВД (департамент полиции, ДП – КазТАГ) Нур-Султана, где он находился. Весь этот процесс, как меня не допускали, я фиксировал на видео. А на другой день меня задерживают. Таких совпадений не бывает», — уверен адвокат.

Более того, Шаиков рассказал, что он активно участвовал в защите активистов, принимавших участие в митингах летом 2019 года, защищал матерей, объявлявших голодовку.

В свою очередь руководитель общественного фонда «Ар.Рух.Хак.» Бахыт Торегожина также выразила уверенность, что в данном случае имела место провокация.

«Сейчас складывается такая ситуация, что адвокатам, даже в условиях давления на них, получается «разваливать» так называемые политические дела. В частности, адвокат Василий Садыков сумел отстоять права трех девушек, якобы участвовавших в митинге 9 июня: с них не только сняли штраф, но и дела отправили на пересмотр. Поэтому прессинг на адвокатов, их запугивание со стороны полиции – это попытка ограничить их деятельность, в которой они могут достигать успеха», — уверена она.

Адвокат Гульнар Жуаспаева отметила, что произвол в отношении Шаикова нельзя оставлять без внимания.

«Мы уже привыкли, что в отношении адвокатов очень часто выносят частные постановления, отмены которых мы добиваемся в суде. Но в этом случае имело место превышение полицейскими своих полномочий, нарушения ряда законов. Я со своей стороны намерена обратиться к министру внутренних дел, начальникам ДВД и райотделов полиции Нур-Султана, чтобы они разъяснили своим подчиненным, что такое особый статус адвоката, какие у него есть законные гарантии. И призываю адвокатскую общественность встать на защиту нашего коллеги», — добавила Жуаспаева.