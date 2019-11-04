Гололед, туман и сильный ветер ожидаются в Нур-Султане и пяти областях Казахстана

Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ — Гололед, туман и сильный ветер ожидаются в Нур-Султане, Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Костанайской и Кызылординской областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В Нур-Султане 5 ноября ожидаются туман, гололед. (…) 5 ноября в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель; ветер северо-восточный с переходом на западный, местами 15-20 м/с. В Кокшетау 5 ноября ожидается туман, гололед. (…) 5 ноября в Алматинской области ожидаются местами осадки (дождь с переходом в снег); местами ожидаются туман, гололед, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с; ночью местами ожидается понижение температуры до 0-5. (…) 5 ноября в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Также сообщается, что 5 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный 18 м/с.

Вместе с тем сообщается, что 5-7 ноября в Кызылординской области местами ожидается туман, ночью 5 ноября местами – гололед, ночью и утром – ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с.

Вероятность шторма синоптики оценили 80-95%.