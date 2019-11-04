Алматы. 4 ноября. КазТАГ — Подсудимым по делу о драке и убийстве у ресторана «Древний Рим» вынесли приговор в Караганде, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам (СМУС) Карагандинской области.

«Юсиф Нурулу за хулиганство и убийство потерпевшего (Рахымжана Жансейта – КазТАГ) приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. (…) С учетом активной роли в совершении уголовного правонарушения Т. Степанян, Арман Оганнисян, Б. Жумамратов и И. Щурок осуждены к реальному лишению свободы сроком три года каждому с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — говорится в сообщении в понедельник.

Также сообщается, что Торгом Малхасян, Ж. Пиров, Хачатур Оганнисян, К. Надырбеков, Д. Галкин, Васиф Нурулу по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК и с учетом мнения потерпевших приговорены к альтернативному наказанию в пределах санкции уголовного закона – ограничению свободы сроком на четыре года шесть месяцев с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок и возложением обязанностей.

«Гражданский иск Б. Жансейтова к Ю. Нурулу о взыскании компенсации Т20 млн морального вреда и Т2 350 839 материального ущерба удовлетворен частично», — следует из сообщения.

В пресс-службе уточнили, что фигурантами по делу проходили 13 человек.

«Судебное разбирательство длилось с 12 сентября по 4 ноября 2019 года. Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в сообщении.

Напомним, 1 января ранним утром компания мужчин устроила драку возле ресторана «Древний Рим» в центре Караганды. В итоге один мужчина умер и трое поступили в больницу. Было начато досудебное расследование по статьям 99 (убийство) и 293 (хулиганство) УК РК.

6 января в Караганде прошел стихийный митинг, а 7 января стало известно о депортации 23 человек из Казахстана, также в этот же день министерство иностранных дел Армении сделало заявление, призвав общественность не поддаваться соблазну популизма и провокаций после убийства у ресторана «Древний Рим» в Караганде.

Ситуацию также прокомментировал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, который заверил, что все виновные лица будут наказаны. Выйдя к митингующим, аким пообещал, что следствие по данному делу взято под личный контроль генерального прокурора Казахстана.

Также в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области заявили, что в социальной сети «В контакте» выявлен комментарий, призывающий к применению насилия по отношению к представителям определенной национальности в связи с вышеназванным конфликтом. По данному факту 5 января департаментом полиции (ДП) Карагандинской области начато досудебное расследование по статье 174 (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) УК РК. ​В прокуратуре Карагандинской области повторно предупредили о недопустимости распространения в СМИ подобных публикаций и призвали граждан не поддаваться провокациям.