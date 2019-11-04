Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Азиза Жамалиева/Динара Халдарова. Поселки и жилые массивы близ Нур-Султана планируют подключить к газу в 2022 году, сообщил заместитель акима столицы Ермек Кизатов.

«По поводу подключения ближайших поселков, жилых массивов, которые находятся не совсем на территории города, – они будут подключены (к газу – КазТАГ) в 2022 году, последними. Что касается других поселков, насколько я проинформирован, в Акмолинской области тоже отлично работа проводится, и в Карагандской области», — сказал Кизатов на пресс-конференции СЦК в понедельник.

Также он проинформировал о подключении к газу времянок и общежитий.

«Что касается времянок и общежитий, да, мы их подключим. Газораспределительные сети – счетчики будут установлены во дворах. От этих счетчиков будут подключены и сам дом, и прилегающие сооружения, которые есть на этой территории, в том числе времянки, общежития. Если человек обеспечит подготовку своих объектов к газификации в соответствии с требованиями, то все объекты будут подключены. Наша цель – максимально перевести на газ, и в том числе и общежития, и торговые центры, и производственные и непроизводственные помещения», — отметил замакима.

По поводу финансирования, как отметил Кизатов, «полностью поддерживаем».

«Весь проект порядка Т20 млрд, из них Т9 млрд газификация жилых массивов. Мы в каждый двор заведем газ, в каждый двор поставим счетчик – бесплатно. Жильцам только остается от этого счетчика завести к себе в дом. По проекту у нас предусмотрена установка счетчика вне двора, но, если кто-то хочет во двор завести, мы готовы будем сделать это бесплатно», — отметил он.

Кроме того, замакима пояснил, что «в Нур-Султане газ не будет дешевле чем уголь».

«На это есть два важных фактора. Первый – это транспорт для расхода. Уголь поставляется практически с соседней области, в основном – из Павлодарской и Карагандинской, а газ поставляется с расстояния более чем 1 тыс. км. Транспортировка газа – это достаточно большие затраты. Второе – сам уголь на разрезах и газовое месторождение имеют большую разницу, поэтому газ выходит несколько дороже, чем сегодня уголь, который поставляется сегодня. Если сравнивать стоимость угля и газа, то газ будет несколько дороже. Перевод на отопление на газ – он тоже будет дороже, потому что есть транспортные расходы, расходы по его содержанию, но есть определенные преимущества газа», — перечислил он.

Кизатов подтвердил, что «стоимость тепла подорожает, но не существенно».

«Незначительное увеличение на квадратный метр жилья, газификация будет проходить поэтапно. Одномоментно мы отказываться от угля не будем, ТЭЦы будем переводить (на газ – КазТАГ) в течение практически ближайших пяти лет, это вместе со строительством ТЭЦ-3, где водонагревные котлы будут тоже на газе, поэтому такого существенного, резкого подъема в стоимости не будет», — пояснил замакима.

Он отметил, что у частного сектора есть право выбирать: пользоваться углем, или же купить газ.

«По поводу подорожания. В этом году в этот отопительный сезон никаких изменений, колебаний не будет в связи с переходом на газификацию. Мы начнем газифицированные станции подключать только к следующему отопительному сезону, к 2020-2021 годам. Газификация будет проходить поэтапно. Это позволит более мягче, во-первых, перейти на газ, более мягче подготовить сети отопления и будет проведена более мягкая такая формула стоимости, не одномоментного, а поэтапного повышения стоимости», — резюмировал Кизатов.