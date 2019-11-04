Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ — Левые повороты отменяют на перекрестках магистральных улиц Нур-Султана, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции (ДП).

«ДП Нур-Султана в рамках первого этапа пилотного проекта произведена установка дополнительных секций светофоров с символом, указывающим направление на разворот в виде стрелки перед пешеходными светофорами, расположенными по ул. Сыганак в районе Медицинского центра «Мейрим», по ул. Керей Жанибек хандар в районе Онкологического центра, а также по Коргалжинскому шоссе на регулируемых перекрестках в районе АЗС «КазМунайГаз» и со стороны школы «Жас Улан». Эти альтернативные места разворота, предназначенные для создания комфортных условий, обеспечения бесконфликтного и безопасного разворота, а также увеличения пропускной способности перекрестков ул. Сыганак – пр. Туран, пр. Туран – ул. Керей Жанибек хандар и ул. Бейсекова – Коргалжинское шоссе, где планируется исключить левые повороты», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В департаменте отметили, что применение данной схемы рассматривается на других участках улично-дорожной сети столицы.