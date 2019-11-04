На Т300 увеличили «Пассажирские перевозки» размер сервисного сбора в поездах

Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ — На Т300 увеличило АО «Пассажирские перевозки» размер сервисного сбора в поездах, сообщает пресс-служба АО.

«АО «Пассажирские перевозки» в целях повышения качества обслуживания пассажиров с 1 ноября вводит новые стандарты экипировки пассажирских поездов, в связи с чем размер сервисного сбора с 1 ноября был увеличен на Т300 (ранее размер сервисного сбора был равен Т350 – КазТАГ)», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Вместе с тем, как отметили в компании, «услуга экипировки по новым стандартам будет обеспечена в полном объеме только с 20 ноября в связи с несвоевременным исполнением договорных обязательств со стороны поставщиков услуг экипировки».

«В этой связи пассажирам, приобретавшим проездные документы (билеты) на поездки с 1 по 20 ноября в поездах формирования АО, в которых услуга не была оказана по новым стандартам, будет осуществлен возврат разницы стоимости сервисного сбора», — пояснили в «Пассажирских перевозках».

Также в компании уточнили, что «заявления на возврат принимаются на корпоративном сайте с вложением документа, удостоверяющего личность и указанием контактов для обратной связи».

«Все свои жалобы и обращения по качеству постельного белья пассажиры могут направлять на единый контакт-центр на номер 1433 или на блог генерального директора АО «Пассажирские перевозки» с предоставлением фото и видео материалов», — напомнили в АО.