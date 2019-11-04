Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ — Около 200 авто скопились на автодороге Самара – Шымкент в Актюбинской области, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«4 ноября в Иргизском районе Актюбинской области – на участке с 1153 по 1240 км автодороги Самара – Шымкент вследствие снежных заносов образовалось скопление предварительно 200 автотранспортных средств. На месте работает оперативная группа из числа МИО, ДЧС, МПС, руководства ТОО «Казахавтодор» по вызволению автотранспорта из снега и эвакуации людей в пункты обогрева. Эвакопункты организованы и развернуты в близлежащих населенных пунктах. Также ведутся работы по расчистке дорог от снега. В ДЧС Актюбинской области развернут оперативный штаб, работает горячая линия по номеру: 8 (7132) 24-75-29», — сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов в понедельник.

Ранее сообщалось, что движение для всех видов автотранспорта закрыто на двух участках – в Кызылординской и Актюбинской областях – автодороги Самара – Шымкент из-за погодных условий.

«3 ноября с 20.00 в связи с ухудшением погодных условий (снег, гололед, сильная метель, нулевая видимость) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Самара – Шымкент (965-1240 км, п. Карабутак – граница Кызылординской области) для всех видов автотранспорта. 3 ноября с 20.25 в связи с ухудшением погодных условий (снег, гололед, сильная метель, нулевая видимость) в Актюбинской области закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Самара – Шымкент (1357-1240 км, г. Аральск – граница Актюбинской области) для всех видов автотранспорта», — сообщал официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов в понедельник.