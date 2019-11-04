На 36% выросли объемы платежей через сервисы платежных организаций за январь-сентябрь в РК

Алматы. 4 ноября. КазТАГ – На 36% выросли объемы платежей через сервисы платежных организаций за январь-сентябрь в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка.

«За рассматриваемый период через сервисы платежных организаций было проведено 334,6 млн платежей на сумму Т1,46 трлн, рост на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — сообщил в понедельник директор департамента платежных систем Нацбанка Ерлан Ашыкбеков.

Как уточнил финансовый регулятор, в рамках выполнения регуляторных и контрольных функций за деятельностью платежных организаций Нацбанк осуществляет их учетную регистрацию.

«Национальный банк формирует реестр платежных организаций с указанием присвоенных регистрационных номеров. В указанном реестре также указан перечень платежных услуг, которые могут представлять платежные организации», — проинформировал регулятор.

Сейчас, согласно указанному реестру, на территории Казахстана вправе оказывать платежные услуги 55 платежных организаций.

«За девять месяцев 2019 года было рассмотрено 43 заявлений платежных организаций для прохождения учетной регистрации. По итогам проведенной работы зарегистрированы 13 платежных организации: ТОО «КАССА 24/7», ТОО «SilkSoftGroup», ТОО «WePay», ТОО «QazaqPay», ТОО «PayApp», ТОО «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)», ТОО «Процессинговое агентство – Казахстан», ТОО «Primuspay», ТОО «Payment Transfer», ТОО «PAYBOX.money», ТОО «Innoforce systems», ТОО «PayDala» и ТОО «Digitech Solution», — уточнил глава департамента платежных систем Нацбанка.

Названные платежные организации оказывают следующие виды платежных услуг: деятельность по приему наличных денег через платежные терминалы; деятельность в сфере электронных денег: реализация и обработка операций с использованием электронных денег; деятельность по приему и обработке операций посредством интернета и мобильного приложения.

«В рамках оказываемых платежных услуг платежные организации предоставляют сервис по оплате услуг операторов сотовой связи, оплате коммунальных услуг, налоговых платежей, погашению займов, оплате медицинских услуг и так далее», — добавил Аширбеков.