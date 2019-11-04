Уголовную ответственность за призывы продолжать незаконные забастовки хотят смягчить в РК

Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Уголовную ответственность за призывы продолжать незаконные забастовки хотят смягчить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Согласно представленному проекту поправок по вопросам труда, за призывы к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной, совершенные публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, а равно подкуп работников с этой целью предлагают наказывать штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей (МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток. Тогда как сейчас за то же уголовное правонарушение предусмотрены штраф в размере 1 тыс. МРП, либо привлечение к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Те же деяния, причинившие существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, либо повлекшие массовые беспорядки, предлагают наказывать штрафом в размере до 2 тыс. МРП (либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 500 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового. Сейчас за указанные деяния предусмотрены штраф в размере до 3 тыс. МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Разработчики предлагают указанные поправки «в целях гуманизации уголовного законодательства с учетом рекомендаций Международной организации труда (МОТ). В частности, часть 1 статьи 402 (действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной) УК РК из «уголовных преступлений» переводится в разряд «уголовных проступков», а санкция части 2 той же статьи из категории преступлений средней тяжести переводится в преступления небольшой тяжести.

1 МРП = Т2525.