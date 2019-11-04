«Ерлан Карин: президент, сформировавший Совет безопасности, может его и распустить». «Что же в начале – экономика или политика?». «Уроки казахского: почему выпускникам русских школ они почти ничего не дали?». «Споры о легализации в Казахстане марихуаны»

Сетевой Казахстан 4 ноября 2019г.

AZATTYQ . ORG . «Ерлан Карин: президент, сформировавший Совет безопасности, может его и распустить» — Недавний указ президента Казахстана Касым-Жомара ТОКАЕВА о назначении руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Казахстана, по согласованию с Советом безопасности усилил дискуссии вокруг «двоевластия» в Казахстане. Не ограничивает ли полномочия второго президента Касым-Жомарта Токаева Нурсултан НАЗАРБАЕВ, который обладает пожизненным правом возглавлять Совет безопасности? Что было сделано так называемым советом общественного доверия, который был создан по инициативе Токаева? Будут ли внесены изменения в закон о выборах? На эти и другие вопросы репортера Азаттыка ответил советник президента Казахстана Ерлан КАРИН.

«Угрозы, иски, избиения. С чем сталкиваются журналисты в Казахстане» — 2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Шесть лет назад в этот день Организация Объединенных Наций призвала мир воздержаться от преследования журналистов и любых актов насилия в отношении репортеров. Казахстанские правозащитники говорят, что способы давления на СМИ становятся все более изощренными и разнообразными. В интервью Азаттыку руководитель прессозащитной организации «Адил соз» Тамара КАЛЕЕВА рассказала о том, с чем приходится сталкиваться журналистам в Казахстане в своей работе, и о давлении властей на СМИ.

CAMONITOR . KZ . «Уроки казахского: почему выпускникам русских школ они почти ничего не дали?» — Казахский язык в русских школах преподается как бы на системном уровне уже несколько десятилетий, однако число выпускников, которые могут похвастать умением общаться на нем, по-прежнему стремится к нулю. И сегодня для всех стало очевидным, что нужны кардинальные изменения.

IA — CENTR . RU . Ольга СУХАРЕВСКАЯ – «Уроки голода 1932-33гг.- зачем подменяют факты?» — В истории казахского народа есть ряд очень болезненных страниц, по поводу которых до сих пор не умолкают споры. Среди них – не только истории XVII-XVIII веков, прозванных «эпохой бедствий». События, происходившие 300-400 лет назад, большинством людей воспринимаются как незапамятная старина. А вот голод 1932-33 гг. до сих пор отзывается болью. И даже не столько из-за того, что живы дети и внуки тех, кто пережил его, сколько из-за политизированности этого вопроса. Дело в том, что на трагедии первой половины ХХ века кое-кто до сих пор пытается заработать политический багаж. И ладно бы, если бы эти попытки носили позитивный характер (учиться на проблемах прошлого не грешно). Намного хуже то, что трагедию стараются использовать для разжигания ненависти между народами, живущими в Казахстане.

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ — «Шесть причин антикитайских настроений в Казахстане» — В принципе это касается деятельности всех иностранных инвесторов в РК. При этом важно помнить, что, в конечном счете, угрозу представляет не столько экономическая экспансия Китая, сколько казахстанская коррупция, которая позволяет заключать невыгодные для страны контракты и наносит удар по экономической безопасности Казахстана. Ведь любой инвестор играет по тем официальным или неофициальным правилам игры, которые существуют в стране его пребывания. И если правила идут в ущерб Казахстану, то это уже больше вина местных чиновников, а не инвесторов.

PLATON . ASIA . «Что же в начале – экономика или политика?» — В нашей стране очень популярна идеологема «сначала экономика, потом политика». Предполагалось, что на основе этой установки мы сможем так модернизировать Казахстан, что сам уровень благосостояния казахстанцев будет готов к внедрению полноценной демократии. Однако, спустя почти 30 лет, все казахстанцы так и не получили ни достойного уровня жизни, ни демократии. В чем причина этой проблемы, может быть, нужно было начинать сначала с политики?

TIME . KZ . «Скальпелем по судьбе» — В обществе не утихают дискуссии вокруг врачебных ошибок. При этом медицинское сообщество настаивает на декриминализации таких “инцидентов”, то есть на прекращении уголовного преследования врачей, по вине которых больному стало еще хуже или он вообще умер. В качестве примера незаслуженного наказания доктора приводят случай с гинекологом Эльмирой МАЛИЕВОЙ, получившей полтора года ограничения свободы за то, что после проведенной ею операции пациентке потребовалось еще два хирургических вмешательства, после чего она была признана инвалидом. При этом за скобками осталась история пострадавшей Алии КУАНДЫКОВОЙ. Корреспондент разыскал эту женщину, и она рассказала, как развивались события.

«Бес безработицы» — Эксперты предлагают пересмотреть подходы к оценке эффективности государственных программ. Социолог Серик БЕЙСЕМБАЕВ заявил, что Казахстан тратит на “Еңбек” в пять раз больше, чем соседняя Россия, где существует аналогичная госпрограмма занятости. При этом колоссальной эффективности почему-то не наблюдается.

«Подумаешь, позаимствовали — ну и что?» — Казахстанский шоу-бизнес кормится плагиатом, и это не дает развиваться собственной культуре, а также играет на руку теневой экономике. Об этом говорят и специалисты по авторскому праву, и даже сами артисты. Но, несмотря на суровое наказание, которое закон предусматривает за воровство интеллектуальной собственности, до суда дела не доходят: даже самые громкие истории обычно заканчиваются миром.

CARAVAN . KZ . Лариса ЧЕН — «Закон и беспорядок: как я чуть не родила в ЦОНе, оформляя декретные» — О том, как беременным женщинам шахтерской столицы приходится “выхаживать” причитающиеся им пособия, автору этих строк довелось узнать, что называется, изнутри. Более двух месяцев продолжалась эпопея с оформлением декретных, и перспектива родов в ЦОНе стала казаться не такой уж невероятной…

«В поисках “камышового рая”: где нет школ, больниц, но есть особняки и вертолетные площадки» — Любопытство привело нас в поселок Караозек, что в 450 километрах от Алматы. Первая мысль – занесло же! Здесь нет дороги, школы, больницы, зато есть крутые особняки, базы отдыха и даже… вертолетные площадки! До поселка Караозек от трассы Баканас – Куйган всего 19–20 километров. Полтора часа пути показались мне вечностью – на нашем “Субарике” только лис смешить. Тут мотор мощнее да клиренс повыше нужны, объяснили потом автолюбители. Эх, пролететь бы на вертолете это расстояние! Впрочем, так и делают те, кто построил себе фазенды в Караозеке или кто едет компанией в рыбные места Прибалхашья. Неподалеку есть небольшой аэродром. Его активно задействовали в советские годы, когда малая авиация связывала между собой райцентры и аулы. Строили на совесть, потому и сохранился.

LITER . KZ . «1,5 миллиарда тенге, ″закатанные″ в асфальт в Павлодарской области, не выдержали даже годичное испытание на прочность» — Внимание специалистов привлекла автодорога ″Майкаин – Экибастуз″, что в Павлодарской области. Она была реконструирована всего два года назад. Сумма финансирования превысила 1,5 миллиарда тенге на 18 километров. Но сегодня об этой реконструкции здесь не напоминает ничего. Дорога, которая, кстати, еще находится на гарантии, разрушается с такой стремительностью, с какой по ней – в день по нескольку десятков раз – проезжают большегрузы. Кстати, именно на них ″грешит″ подрядчик, как на основную причину, разрушающую дорожное полотно.

EXPRESS — K . KZ . «Споры о легализации в Казахстане марихуаны: можно ли использовать зло во благо?» — Правоохранительные органы Казахстана категорически против легализации марихуаны. Об этом в ходе брифинга заявил начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД Тлеген МАТКЕНОВ. А что было бы, будь каннабис разрешен? Ведь предложения о легализации звучат все чаще. По мнению руководителя антинаркотической службы, все наркозависимые начинают с употребления так называемых легких наркотиков.

«Торговля должностями – одно из самых распространенных коррупционных преступлений в системе образования Казахстана» — Анализ оперативно-следственной практики и результаты социологических исследований показывают, что система образования относится к сферам, наиболее подверженным коррупции. Согласно общереспубликанской статистике, с 2016 года в системе образования было зарегистрировано 675 таких правонарушений. Причастными к ним оказались 442 человека, 227 из которых осуждены.

KURSIV . KZ . «Как вести бизнес в Казахстане с тысячами процентов прибыли» — Полмиллиарда контрафактных (поддельных) сигарет уже было продано в 2019 году в Казахстане – это примерно 2,5% всего объема табачного рынка страны. Такие данные предоставил «Курсиву» сотрудник одной из табачных компаний, пожелавший остаться неназванным. Пять лет назад незаконный объем составлял 0,1%, и его природа была полностью контрабандной. Но сейчас, акцентирует внимание собеседник, наряду с незаконным ввозом сигарет, как правило, из Китая, растет производство подделок внутри страны.

«Футбольные клубы, теплоход и масленки: от чего еще избавляются госструктуры Казахстана» — За последние пять лет в Казахстане продано 496 объектов. Большая часть из них – объекты коммунальной собственности, расположенные в регионах. С аукциона ушло свыше ста дочерних предприятий нацхолдингов и нацкомпаний. «Курсив» проследил, что изменилось в жизни предприятий, перешедших из госсобственности в руки бизнеса ВКО, Карагандинской области и западного региона.

INFORMBURO . KZ . ««Не стоит рубить головы шашкой». О чём говорил Елжан Биртанов на встрече с журналистами в Алматы» — Министр здравоохранения Казахстана Елжан БИРТАНОВ рассказал, как идёт подготовка к ОСМС, о фактах сокрытия младенческой и материнской смертности, о коррупции среди врачей и многом другом.

365 INFO . KZ . «Демографические процессы нужно рассматривать через призму нацбезопасности» — Социолог Тимур АЙСАУТОВ считает, что пришло время вплотную заняться вопросами демографии, поскольку население — это фундамент и якорь самой независимости. По его мнению, демографические процессы следует рассматривать не только через призму экономического развития, но и национальной безопасности. Об этом он рассказал в интервью нашему порталу.

«Клубной культуры в Алматы больше нет – Нурберген Махамбетов» — Известный диджей, стоявший у истоков первой независимой радиостанции, рассуждает о профессии, современном радио и об утраченной музыкальной культуре — Я радийщик. Радио – моя единственная любовь всей жизни. И с ним так или иначе было связано все остальное. Я не представляю своей жизни без радио, хотя понимаю, что сейчас благодаря интернету у него не очень простые времена. Однако надеюсь, что еще смогу пригодиться в качестве именно радиоперсоны, что бы со мной ни случилось.

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