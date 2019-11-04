Жовтис надеется на перемены за время подачи и рассмотрения апелляции по делу Сыроежкина

Алматы. 4 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Может, за время подачи и рассмотрения апелляции по делу китаеведа Константина Сыроежкина что-то изменится, надеется юрист, правозащитник, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) Евгений Жовтис.

«Я думаю, что первая реакция Константина Львовича на приговор была эмоциональной, что было связано и с полной засекреченностью дела, и с тем, что он ко дню вынесения приговора уже несколько месяцев находился в СИЗО ДКНБ, где контактировал только со следователями, сотрудниками СИЗО и время от времени со своим адвокатом, и с возможным отчаянием от невозможности доказать свою правоту. С моей точки зрения, подавать апелляционную жалобу в любом случае надо, потому что это какой-никакой выигрыш времени до этапирования для отбывания наказания в учреждение полной безопасности в Житикару. Может, за это время что-то изменится», — прокомментировал Жовтис для КазТАГ заявление директора центра актуальных исследований «Альтернатива» политолога Андрея Чеботарева о том, что Сыроежкина уговорили подать на апелляцию.

На вопрос, есть ли параллели между делом Сыроежкина и делом экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, эксперт ответил, что «вообще никаких аналогий не прослеживается».

«В отличие от Сыроежкина Сноуден действительно разгласил данные, относящиеся к государственным секретам, причем он владел этими данными и распространил их исходя из своего понимания, почему американское общество должно об этом знать», — пояснил собеседник агентства.

В случае Сыроежкина, отметил спикер, речь идет о каких-то аналитических работах, сделанных по заказу, что делает любой ученый-исследователь или аналитик по заказу различных научных журналов, исследовательских центров и так далее.

«Сыроежкин не является владельцем госсекретов, хотя, возможно, имел доступ к данным ограниченного доступа. Часто, когда исследователь такого уровня делает аналитическую работу, основанную даже на данных из открытых источников, он неизбежно делает выводы на основе всего своего знания», — уточнил Жовтис.

А дальше, продолжил эксперт, уже спецслужбы могут интерпретировать такие работы под углом зрения национальной безопасности и, при большом желании, к чему-то «прикопаться».

«Можно только догадываться, но дело Сыроежкина сильно похоже на дела ученых в соседней России – Валентина Моисеева, Игоря Сутягина, Валентина Данилова, Владимира Лапыгина и других. Данилов и Лапыгин как раз обвинялись в передаче госсекретов Китаю. Правда, во всех тех делах речь шла не о политологах, а о сотрудниках различных исследовательских институтов в области ракетостроения, аэрогазодинамики и так далее. То есть речь шла об исследованиях в области вооружений или смежных отраслей. А вот, чтобы политологов за исследования приговаривали, это что-то новое», — подчеркнул собеседник агентства.

На просьбу дать свой прогноз по делу Сыроежкина, спикер заметил, что «не хочется гадать».

«Здесь очень мало права и очень много политики», — подытожил Жовтис.

Напомним, ранее политолог Чеботарев сообщил о том, что Сыроежкина уговорили подать на апелляцию.

7 октября приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Сыроежкин был признан виновным в государственной измене и осужден к 10 годам лишения свободы.

Суд также лишил его гражданства Республики Казахстан. Отбывать наказание осужденный будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. После отбытия основного вида наказания Сыроежкин будет принудительно выдворен за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд на территорию страны сроком на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу.

15 октября МИА КазТАГ сообщало, что группа политологов различных стран СНГ обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, первому президенту РК Нурсултану Назарбаеву, российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой содействовать в освобождении Сыроежкина.

Согласно общедоступной биографии, Сыроежкин с 2006 года является главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. В числе его книг: «Казахи в Китае: очерки социально-экономического и культурного развития», «Современный Синьцзян и его место в казахстанско-китайских отношениях», «Казахстан-Китай: от приграничного сотрудничества к стратегическому партнерству», «Нужно ли Казахстану бояться Китая: мифы и фобии».

Впервые о том, что Сыроежкин перестал выходить на связь с коллегами и близкими, стало известно 5 мая. 16 мая стало известно, что он арестован по подозрению в госизмене.