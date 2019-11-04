Подавшие на увольнение после скандала в роддоме врачи в Атырау забрали свои заявления

Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Азиза Жамалиева. Подавшие на увольнение после скандала в Атырауском областном перинатальном центре врачи забрали свои заявления, сообщил аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

«На сегодняшний день четыре врача, которые подали заявления, отозвали. И 28 врачей – проводятся беседы с ними, разъясняем что они как профессионалы должны поддержать медицину и должны продолжить свою работу. На сегодняшний день никто не уволился» — сказал Ногаев в понедельник на пресс-конференции на площадке службы центральных коммуникаций при президенте.

Напомним, 4 октября сообщалось, что врачей Атырауского областного перинатального центра подозревают в убийстве новорожденного. Как сообщили в антикоррупционной службе, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив. После подачи ребенком признаков жизни, со слов антикоррупционеров, врачи при наличии реальной возможности вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Днем ранее – 3 октября стало известно, что в отношении руководителя РГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» антикоррупционной службой Атырауской области начаты досудебные расследования по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

18 октября руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева после скандала в областном перинатальном центре в Атырау ушла со своей должности.

21 октября председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова сообщила, что причиной роста младенческой смертности за август (26 младенцев) и сентябрь (16) в Атырауском областном перинатальном центре стала больничная инфекция – бактериальная внутрибольничная инфекция.

23 октября стало известно, что с начала 2019 года в облроддоме в Атырау умерли около 100 детей в возрасте до одного года.