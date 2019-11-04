Ответ Министерства образования

По следам наших публикаций

После публикации статьи «Казахстанские школьники отрезаются от российских вузов», редакция нашей интернет-газеты обратилась в Министерство образования и науки с запросом, где попросила объяснить смысл, цели и задачи критикуемых нововведений.

Недавно мы получили официальный ответ следующего содержания:

«Министерство образования и науки Республики Казахстан на Ваш запрос сообщает следующее.

Реализация идеи профильного обучения в Казахстане связана с внедрением Государственного общеобязательного стандарта среднего общего образования Республики Казахстан (далее – ГОСО). В этом документе определен ряд характеристик старшей ступени среднего общего образования, которые стали основанием организации профильного обучения в Казахстане.

В соответствии с ГОСО-2016 года обновленного содержания образования профильное обучение в 10-11 классах реализуется по общественно-гуманитарному и естественно-математическому направлениям. Предполагается, что таким образом организуемое профильное обучение станет основой для получения начального профессионального, среднего профессионального и высшего образования.

К задачам профильного обучения отнесены развитие у учащихся интереса к познанию, творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференцированного обучения. Отбор содержания профильного образования осуществляется в соответствии с принципами функциональной полноты для обеспечения базового образования, а также преемственности между ступенями среднего общего образования (начальной, основной, старшей).

В Законе РК «Об образовании». (далее – Закон) стратегически определено, что общеобразовательные учебные программы основного среднего образования направлены на освоение обучающимися базисных основ системы наук, формирование у них высокой культуры межличностного и межэтнического общения, самоопределение личности и профессиональную ориентацию. Общеобразовательная учебная программа — включает

предпрофильную подготовку обучающихся, учебные программы разработаны на основе дифференциации, интеграции и профессионализации содержания образования. Учащимся предоставлена возможность выбора индивидуальных образовательных программ, в которых особое место отведено творческой деятельности и развитию индивидуальных способностей.

Таким образом, проводимая политика в сфере образования не создает «препятствий» выпускникам казахстанских школ в поступлении в российские и иные зарубежные организации образования.

В настоящее время выпускники, получая гранты и стипендии, поступают в различные вузы мира, в том числе и российские. Одной из возможностей обучения в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, в числе которых определены и самые престижные российские университеты, является международная стипендия «Болашак».

Все это стало возможным благодаря нововведениям в содержании образования.

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» в случае несогласия Вы вправе обжаловать данный ответ в судебном порядке.

Вице-министр Ш. Каринова».

Комментировать этот ответ почему-то не хочется…

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.