128 тыс. тонн составляет дефицит подсолнечного масла в Казахстане

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Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. 128 тыс. тонн составляет дефицит подсолнечного масла в Казахстане, сообщил глава холдинга VEKTOR Company Group Александр Александров.

«Вот посмотрим баланс подсолнечного масла Казахстана. (…) А теперь посмотрите на цифры. Только сегодня 128 тыс. тонн – это дефицит масла в Казахстане, масличных культур, масла растительного, то ли это подсолнечного, льняного, хлопкового, это уже на сегодняшний день не так важно. Мы концентрируем внимание на дефиците того продукта, который имеет возможность роста», — сообщил Александров на III международной конференции KazOil2019 в Нур-Султане во вторник.

Также он добавил, что потребление подсолнечного масла в Казахстане составляет 262 тыс. тонн, а производство – 143 тыс. тонн.

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