Китайцы проверяют поля и предприятия РК перед запуском рапса и льна на свой рынок – МСХ

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Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Китайцы проверяют наши поля и предприятия перед запуском рапса и льна на свой рынок, сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров.

«У китайцев на любой товар, который на их территорию вывозится, очень жесткие требования. Переговорные процессы идут очень долго. По рапсу мы на сегодняшний день проводим переговоры. Я думаю, в первой половине следующего года, возможно, откроем (рынок Китая – КазТАГ). Потому что там какая ситуация? Китайская сторона, они сами сюда отправляют своих специалистов. Они проверяют наши поля, наши предприятия, которые перерабатывают, которые хранят. Только после этого они запускают наши товары», — сообщил Омаров в кулуарах III международной конференции KazOil2019 в Нур-Султане во вторник.

Он уточнил, что переговоры с КНР проводятся по экспорту льна и рапса.

«По всем тем позициям, по тому же льну такую кропотливую работу мы уже проводили. И по рапсу тоже работу проводим. Наша задача – открыть рынок Китая для большей продукции», — сказал министр.

Выступая ранее на конференции, Омаров также сообщил, что за последние пять лет в связи с растущим спросом производство нерафинированного льняного масла увеличилось в 34 раза.

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