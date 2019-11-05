Президент Токаев волнуется из-за внедрения ОСМС с 2020-го 05.11.2019 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 82 0 Социолог Гульмира Илеуова о своей личной встрече с главой государства Похожие материалы: Токаев не видит эффекта от видеокамер в части предотвращения правонарушений в Алматы Анахронизмом считает миграционную регистрацию иностранцев президент Казахстана Биртанов: Одна из задач системы ОСМС – сделать все рецептурные лекарства бесплатными «Записки раздраженного алматинца: у города появился мега-аким?». «Будущие партии в РК: национализм и интернационализм, разум и чувства». «ВБ выдал Казахстану 80 миллионов долларов на внедрение ОСМС. Но деньги надо будет вернуть. С процентами» Цифровизация госуслуг может быть использована для внедрения систем слежки – ООН