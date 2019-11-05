Чуть более половины ВИЧ-инфицированных в Казахстане привержены терапии

Алматы. 5 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Чуть более половины ВИЧ-инфицированных в Казахстане привержены антиретровирусной терапии (АРТ-терапии), сообщил директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний (КНЦДИЗ) Бауыржан Байсеркин.

«Чуть более половины лиц (с положительным ВИЧ-статусом – КазТАГ) привержены лечению. Назначая АРТ-терапию, получая на руки препараты, пациент берет обязательства регулярно их принимать. Но ввиду того, что основная категория лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) – это группы рискованного поведения, применение этих препаратов затруднительно в связи с состоянием, в котором пациенты пребывают – употребление наркотиков, иные вопросы. Поэтому, говоря об охвате АРТ-терапией, мы говорим о 68% охвата», — сказал Байсеркин на пресс-конференции во вторник.

При этом он подчеркнул, что в вопросах приверженности терапии могут большую роль играть НПО.

«Роль таких программ, как «Равный-равному», когда в процессе будут участвовать сообщества, имеющие лучший доступ к ключевым группам, где в основном распространяется ВИЧ-инфекция, сыграет положительный эффект в вопросе приверженности лечению и в итоге повышению качества жизни ЛЖВ», — добавил Байсеркин.

По данным КНЦДИЗ, в Казахстане сегодня проживает 24 тыс. ЛЖВ, 68% из них охвачены АРТ-терапией.

По данным, озвученным директором офиса ЮНЭЙДС в РК Александром Голиусовым, в мире проживает 39 млн ЛЖВ, лечение получают 23 млн. человек, за последний год зарегистрировано 1,7 млн. новых случаев, умерло за год 700 тыс человек. Всего за время существования ВИЧ умерло 32 млн. человек.

Пресс-конференция прошла в рамках стартовавшей компании «Решающая роль сообществ» в борьбе со СПИД, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, отмечаемому 1 декабря. Кампания продлится до 5 декабря, в ее период будут работать горячие телефонные линии для ответов на вопросы от населения и ключевых групп, а также выездные кабинеты доверия.