Более чем вдвое вырос срок наказания за незаконный оборот рогов сайги и икры осетра в РК

Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ – Азиза Жамалиева. Более чем вдвое увеличили срок наказания за незаконный оборот рогов сайгаков и икры осетровых в Казахстане, сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

«Существенно доработана основная 339 статья, по которой привлекаются браконьеры за незаконный оборот дериватов сайгаков и осетровых видов рыб. Незаконный оборот дериватов сайгаков и осетровых видов рыб в Казахстане будет караться до 12 лет лишения свободы. Ранее этот вид преступления карался сроком до пяти лет», — сказал Нысанбаев во вторник на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при президенте.

Он отметил, что предусмотрены новые квалифицирующие признаки, при которых ответственность становится более суровее.

«Это такие признаки как: совершение браконьерства неоднократно; если деяние совершено группой лиц или группой лиц по предварительному сговору; если деяние совершено на особо охраняемых природных территориях; деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения; причинен крупный или особо крупный размер ущерба», — уточнил Нысанбаев.

Напомним, вопрос ужесточения наказания для браконьеров актуализировался после ряда случаев гибели охотинспекторов, а также задержания членов ряда ОПГ, промышлявших браконьерством.