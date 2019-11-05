Алматы. 5 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Тенденция к росту передачи ВИЧ половым путем наблюдается в последние пять лет в Казахстане, сообщил директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний (КНЦДИЗ) Бауыржан Байсеркин.

«Наблюдается устойчивая тенденция к росту полового пути передачи ВИЧ. Этот тренд наблюдается в течение последних пяти лет», — сказал Байсеркин на пресс-конференции во вторник.

Он объяснил тенденцию тем, что «в эпидпроцесс включаются люди, которые имели половой контакт с ВИЧ-инфицированными, заразившимися через инъекционные пути передачи».

«Вторая проблема – проблема синтетических наркотиков, которые в Казахстане нашли широкое применение в среде людей, ведущих активную половую жизнь. При употреблении наркотиков намного возрастают энергетические возможности организма и соответственно либидо, и параллельно на второй план отступают вопросы предохранения, вопросы того, что беспорядочные половые связи ведут к увеличению вероятности заражения ВИЧ», — объяснил этот тренд Байсеркин.

По статистическим данным, высокий уровень распространения ВИЧ в Казахстане наблюдается в Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях и Алматы, низкий – в западных и Кызылординской областях. За последние 10 лет смертность среди лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), сократилась в 1,5 раза, 80% ЛЖВ умирают от сочетанных с ВИЧ инфекций, беременные женщины с ВИЧ в 98% рожают здоровых детей.