Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на среду в Нур-Султане и трех областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В Нур-Султане 6 ноября сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 80-85%. 6 ноября в Акмолинской области местами сохраняются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 6 ноября утром и днем сохраняются туман, гололед, ветер юго-западный порывы 15 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90%», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

В Костанайской области в среду местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 6 ноября ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.

«6 ноября в Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — сказано в сообщении.