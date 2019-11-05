Эксперт: Курс тенге не отображает рыночные тенденции

Алматы. 5 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Нынешний курс тенге не отображает рыночные тенденции, считает руководитель департамента прикладных исследований AERC (Центр исследований прикладной экономики) Диас Кумарбеков.

«На данный момент, по моему мнению, курс тенге не отображает рыночные тенденции. Очевидно, что курс USD/KZT на данный момент находится под влиянием регулятора. Если проанализировать курс тенге к доллару и цену Brent за период с 2015 года по 2019 год (график 1), то корреляция составляет всего 0,09. Так, несмотря на повышения цен на нефть в период с лета 2017 года по осень 2018 года с $47 до $82 за барр., на укрепление тенге это не повлияло. Более того, если проанализировать курс с начала этого года, то корреляция составила -0,63, то есть при увеличении цен на нефть, курс USD/KZT ослабляется», — прокомментировал Кумарбеков для КазТАГ сообщения о том, что в конце прошлой недели на ведущих мировых биржах продолжалось снижение цен на нефть, золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в прошлый четверг, а доллар продолжал дорожать в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

Что касается корреляции цен на золото, продолжил эксперт, то в данном случае взаимосвязь составляет 0,47 за весь период и 0,94 за 2019 год (график 2).

«Учитывая все вышесказанное, создается впечатление, что Национальный банк сдерживает курс KZT/USD. Несмотря на то, что текущий режим называется свободно плавающим, фактически текущая ситуация имеет характеристики «управляемого» плавания», — полагает собеседник агентства.

По мнению спикера, «при прочих равных условиях, краткосрочный прогноз показывает, что курс USD/KZT будет в районе Т387-388/$1, а курс RUB/KZT в районе Т5,9-6,2 при условии, что Национальный банк будет придерживаться текущей политики».

«Согласно проекту Республиканского бюджета Казахстана, на 2020-2022 годы были заложены цены на нефть в $55 за барр. и курс USD/KZT в Т380. Учитывая, что по факту цена на нефть колеблется в районе $59-$65 за барр., это, в свою очередь, означает, что со стороны бюджетных процессов в дальнейшем давление на курс тенге в виде необходимости его обесценивания будет полностью отсутствовать», — констатирует Кумарбеков.

Таким образом, делает вывод эксперт, положение дел на рынке нефти как внутри страны, так и на внешних рынках, указывает на то, что с фундаментальной точки зрения девальвации тенге в ближайшее время и среднесрочной перспективе не предвидится.

«Следовательно, Ceteris paribus, курс на начало 2020 года должен составлять в диапазоне Т385-390/$1 при условии, что регулятор будет придерживаться текущей политики», — заключил Кумарбеков.

Напомним, в конце прошлой недели на ведущих мировых биржах продолжалось снижение цен на нефть, золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в прошлый четверг, а доллар продолжал дорожать в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента.