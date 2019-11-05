План Назарбаева и план Токаева: совпадают или только пересекаются? 05.11.2019 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 149 0 Пётр Своик о так называемом двоевластии и реальном содержании транзита Похожие материалы: Бекетаев получил замечание за свой комментарий о полномочиях Токаева и Назарбаева – Карин «70,3 процента населения поддерживают К.-Ж. Токаева в качестве главы государства». «Кадровые пасьянсы «Ак Орды» и «Библиотеки». «Только чиновники у нас размножаются неполовым путем». «Казахстану надо резко поднять налоги. Почему?» Феномен Токаева «Сегодня перед партией стоит задача консолидировать общество, сплотить элиты вокруг президента страны Токаева». «Токаев подписал сам себе административный приговор». «Не думаю, что Назарбаев сознательно играет против нового президента: ведь именно он его выбрал и его готовил» Сменился советник Токаева