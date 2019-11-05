Технологические компании снимают сливки, банкам остаются «услуги морга»

Алматы. 5 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Один из глобальных трендов – развитие кредитования технологическими платформами, которые «снимают сливки», а банкам остается кредитовать недокредитованных, заявил Head of Innovation (London) Creditinfo International Александр Новоселов.

«Первый глобальный тренд – технологические платформы начинают есть кусок банковского пирога. Маркетплейсы, технологические платформы, поисковики и соцсети пошли развивать свою инфраструктуру. Этим компаниям выгодно расширять инфраструктуру, поддерживать своих агентов и партнеров – при таком массиве данных, вопрос только времени, когда они запустят свои продукты», — сказал Новоселов на конференции Первого кредитного бюро (ПКБ) в минувшую пятницу.

И это, по его словам, – не только в Америке или Англии. Даже на развивающихся рынках платежные системы, одна за другой, начинают кредитовать своих агентов. Телекомы начинают кредитовать своих агентов тоже. Данные позволяют им строить скоринговые модели и, например, Tencent (китайский телекоммуникационный гигант) захватывает китайский рынок электронных платежей.

«Мое личное мнение – эти технологические компании идут по сливкам, идут по компаниям, активным онлайн, по компаниям с хорошими оборотами. Нам (банкам – КазТАГ) остается «морг бизнес сервис», — сетовал Новоселов.

Другой тренд – экосистемы, считает глава инноваций международного кредитного бюро.

«Все сейчас ринулись делать экосистемы. Тут – только два варианта: или я развиваю экосистему как банк, подключаю партнеров, или я встраиваюсь в экосистему», — отметил он.

Это, по его мнению, говорит о том, что у бизнесов – огромные «запарки» с бухгалтерией, зарплатами, документацией, контрактами.

«У меня – маленькое предприятие и 15% времени я занимаюсь тем, что не генерирует доходов. Соответственно, банки и другие организации пытаются развивать, а не «париться» из-за какой-то документации», — проиллюстрировал эксперт.

В России есть известный сервис «Кнопка» (сервис для предпринимателей, позиционирует себя как занимающийся бухгалтерией, юридическими вопросами, общением с банками и налоговой), привел он пример.

«Третий тренд – концепт создания гибридного кейса банков с финтехами и мы видим, что часть денег (в этом случае – КазТАГ) идет от самого банка, часть – на маркетплейс. Думаю, это – отличный шанс диверсифицировать риски», — считает Новоселов.

Также интересна работа системы Англии, которую глава инноваций кредитной организации, считает, видимо, локальным или региональным трендом. Законодательно система сделана так, что если предприниматель обращается в банк и ему отказывают, то банк обязан перенаправить этого предпринимателя на альтернативные системы, то есть сразу эта заявка идет в маркетплейс и с ней работают разные инвесторы. Это тоже отличная система, по его словам, чтобы попытаться развить кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ).

Активизируются сейчас государственные структуры. Причем, как добавил эксперт, не только для того, чтобы гарантировать кредиты МСБ или субсидировать процентную ставку, но и для развития технологий и инфраструктуры.

В свою очередь генеральный директор ПКБ Руслан Омаров в число будущих трендов казахстанского рынка включил переход МСБ на цифровое кредитование.

По его словам, уже скоро несколько банков и микрофинансовых организаций будут готовы предоставлять бизнес-кредиты в режиме онлайн. При этом перспективой на 2020 год станет возможность цифрового заимствования МСБ.