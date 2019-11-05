Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ – Осадки, туман и гололед ожидаются на большей части территории Казахстана во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, это по-прежнему связано с Южно-Каспийским циклоном и атмосферными фронтами. Местами пройдут осадки, ночью на юго-востоке – сильные. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, на севере – низовая метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью снег, днем небольшие осадки (преимущественно снег). Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на западный 9-14 м/с. Температура днем 0-2, ночью -4-6.

В Алматы облачно осадки (дождь с переходом в снег). Туман, гололед. Ветер западный с переходом на северный 3-8 м/с. Температура днем +5+7, ночью 0+2.

В Шымкенте переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура днем +4+6, ночью 0-2.

В Акмолинской области днем местами ожидаются небольшие осадки, ночью ожидается снег, местами – туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Кызылординской области ночью местами ожидаются небольшие осадки, местами – туман, гололед, ветер 15-20 м/с. Днем +1+6, ночью -3+2.

В Туркестанской области ночью местами ожидаются осадки, местами – туман, гололед, ветер 15-20 м/с. Днем +3+8, ночью -3+2.

В Жамбылской области местами ожидаются осадки, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +3+8, ночью 0+5.

В Алматинской области ожидаются осадки, ночью – местами сильные, местами – туан, гололед, ночью местами – усиление ветра 15-20 м/с. Днем +5+10, ночью 0+5.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Днем +5+10, ночью -2+3.

В Атырауской области местами ожидается туман. Днем +6+11, ночью -3+2.

В Актюбинской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем 0+5, ночью -5-10.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем -4+1, ночью -5-10.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются осадки, усиление ветра до 15-20 м/с. Днем +5+10, ночью -2+3.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Днем +2+7, ночью 0-5.

В Костанайской области ночью местами ожидается небольшой снег. Днем 0+5, ночью -4-9.

В Павлодарской области днем местами ожидается небольшой снег, ночью местами – снег. Днем -3+2, ночью -2-7.

В Карагандинской области местами ожидается небольшой дождь со снегом. Днем 0+5, ночью -3+2.

«В ближайшие сутки на горных реках востока, юга и юго-востока республики возможно увеличение водности. На реках северной половины республики ожидается охлаждение водной поверхности, также на отдельных малых реках возможно появление первых ледовых явлений», — предупредили синоптики.