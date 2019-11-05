Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ — На Т4,5 млн оштрафована экс-глава госучреждения за взяточничество в Нур-Султане, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).

«Антикоррупционной службой Нур-Султана ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя отдела санитарно-гигиенического надзора ГУ «Управление охраны общественного здоровья района «Сарыарка» Нур-Султана» Жуматаевой С.К., подозреваемой в неоднократном получении взяток. (…) 4 ноября приговором районного суда №2 Байконурского района Нур-Султана Жуматаева осуждена к штрафу в сумме Т4,5 млн. Этим же приговором за дачу взяток осуждены Култаева К.К. к штрафу в сумме Т200 тыс., Сығаева С.Д. – Т300 тыс., Исамидинов И.И. — Т250 тыс.» — говорится в сообщении во вторник.

Отметается, что Жуматаева пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе.

По данным ведомства, Жуматаева подозревалась в неоднократном получении взяток в сумме от Т20 тыс. до Т30 тыс. (бытовая коррупция) от субъектов малого и среднего бизнеса за положительные решения по плановым проверкам объектов общественного питания, а также за общее покровительство и попустительство.