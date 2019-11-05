Величина прожиточного минимума в Казахстане в октябре повысилась против сентября на 1,3%

Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ — Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане в октябре 2019 года составила Т32 176, сообщила пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

Как сообщалось, величина прожиточного минимума в сентябре составила Т31 759 тыс.

Таким образом, величина прожиточного минимума в октябре по сравнению с сентябрем повысилась на 1,3%.

По сравнению с декабрем 2018 года величина прожиточного минимума в октябре увеличилась на 21,7%.

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в октябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года увеличилась на 21,7%», — говорится в сообщении МНЭ.

Согласно статданным, в структуре ВПМ доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,4%, молочных, масложировых изделий и яиц – 14%, фруктов и овощей – 12,7%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,1%, сахара, чая и специй – 1,8%.