«Согласно Конституции, президент единственный чиновник, который наделен, безграничной властью». «Госпрограммы, принимаемые в Казахстане, тонут в море фальшивых статданных». «Нужен ли нам казахский национализм? Если да, то какой?»

Сетевой Казахстан 5 ноября 2019г.

KZ . MEDIA . «Арман Шураев: «Без демонтажа системы нас ждут серьезные потрясения»» — Согласно Конституции, президент единственный чиновник, который наделен, безграничной властью. И если у нынешнего главы государства хватит смелости «плевать против ветра», пойти против системы, тогда он сможет стать казахским Ататюрком, в этом я нисколько не сомневаюсь. У него формально есть все права, чтобы воспользоваться ситуацией, а вот на деле показать, насколько он крепкий, смелый, здесь уже все зависит от его собственной политической воли. Во время короткого общения на первом заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) мне было приятно заметить, что у него есть желание что-то изменить.

AZATTYQ . ORG . «HRW призывает мир «надавить» на обещавшего реформы Токаева» — Правительства стран мира должны воспользоваться предстоящим отчетом Казахстана в ООН, чтобы заставить нового президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА выполнить свои обещания по соблюдению прав человека, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch 4 ноября. Заявление распространено за три дня до отчета Казахстана перед Советом ООН по правам человека в рамках так называемого Универсального периодического обзора (УПО) в Женеве.

CAMONITOR . KZ . Кенже ТАТИЛЯ — «Нужен ли нам казахский национализм? Если да, то какой?» — И сам же отвечу: нужен обязательно. По одной простой причине. Пока в казахском социуме не сформируется политически полноценный национализм, все наши сегодняшние базовые проблемы будут находиться в режиме перманентной нерешенности. Перечислю их: вопросы самоидентификации, необходимость модернизации языка, концептуальное переосмысление своей истории, окончательное преодоление постколониального синдрома. Ну и, наконец, самое главное: наличие государственности, в которой отсутствует ключевой фактор – национальная составляющая с полноценной политической природой, не может не вызывать чувства тревоги за наше будущее.

MK — KZ . KZ . «Госпрограммы, принимаемые в Казахстане, тонут в море фальшивых статданных» — В Казахстане ежегодно принимают немало госпрограмм, нацеленных на решение тех или иных проблем. Будь то сокращение бедности или безработицы, обеспечение доступным жильем и автотранспортом, увеличение продолжительности жизни или повышение экспортного потенциала… Переполненные детсады, школы и больницы — тоже из-за неправильных прогнозов, которые составляют на основе официальной статистики… Зачастую возникают сомнения в отношении правдивости статистических данных по инфляции, индексу потребительских цен. При этом методику подсчетов открыто не обсуждают в экспертном сообществе. Возможно, причина в том, что в Казахстане все считают в среднем по стране, а она у нас большая и разная. Уровень цен и жизни в регионах и больших городах отличается. Показатель “средней температуры по больнице” искажает реальную картину.

KZAIF . KZ . «Прорывы в никуда» — В одном из недавних выступлений президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА прозвучал тезис о том, что предыдущие пятилетки индустриально-инновационного развития не принесли практической пользы экономике страны. Эту мысль глава государства развивать не стал, переключившись на проект Astana LRT, который должен был обеспечить столицу Казахстана легкорельсовым транспортом, соединяющим аэропорт с деловым и политическим центром Нур-Султана. Столичные жители уже окрестили проект «памятником коррупции»: бетонные вилки опор ЛРТ видны практически из любой части города и уже напоминают древние каменные изваяния, оставшиеся от прежних цивилизаций.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ – «С 2017 года на помощь банкам было потрачено 4,8 трлн тенге. Где эффект?» — Банковский сектор никогда не оздоровится, пока власти не признают и не исправят свои собственные ошибки по решению проблем в банках. Помимо этого, 3 трлн необеспеченной эмиссии денег со стороны Нацбанка за последние два года никак не совместимы с его монетарной политикой и наносит прямой вред экономике.

LITER . KZ . ««Лишать лицензии ВУЗы за взятки, поднять стоимость грантов». Почему нужно модернизировать систему образования» — Коррупцию в казахстанских ВУЗах, а также причины появления «серых» схем в учебных заведениях обсудили в Нур-Султане. Выводы оказались неутешительными, готовится ряд контрмер. Например, можем отметить несколько новых предложений: создание правового механизма по отзыву лицензий у провинившихся учебных заведений, повышение зарплат преподавателей и увеличение стоимости образовательных грантов (при этом немаловажно оптимизировать административный персонал). Кроме того, финансовая деятельность заведений должна быть прозрачной, а обеспечение студентов местами в общежитии должно проводиться в электронном формате.

TIME . KZ . «Министр информации и поколение Z» — Глава Мининформа и общественного развития Даурен АБАЕВ предложил строить с 2022 года арендное жилье для молодежи не только в столице и городах республиканского значения, но и во всех остальных регионах. Своим видением решения жилищных вопросов, занятости и других насущных проблем молодежи глава МИОР поделился вчера на правительственном часе в мажилисе.

«Время “Ч” для Минздрава» — До запуска системы обязательного соцмедстрахования осталось всего два месяца. Успеет ли за эти дни огромная и потому трудно поворотливая структура по охране здоровья казахстанцев полностью повернуться лицом к своим пациентам? Ведь от того, как покажет себя реформа с первых дней, будет зависеть ее дальнейшая судьба. Если что-то пойдет не так, третьей попытки внедрения медстрахования на нашем веку уже не будет.

«Записывать надо правильно!» — Вчера в специализированном межрайонном уголовном суде (СМУС) Павлодарской области потерпело полное фиаско самое громкое дело, которое расследовали в Павлодаре сотрудники центрального аппарата бывшего Нацбюро, а ныне — Агентства по противодействию коррупции. За отсутствием события преступления оправданы руководитель облдепартамента госдоходов (ДГД) Ернур БАЙГУРМАНОВ и начальник следственного управления этого департамента Азамат БЕЙСЕМБАЕВ, обвинявшиеся в вымогательстве 100 000 долларов у известного экибастузского бизнесмена Тасбулата АБГУЖИНОВА. Кроме того, оправдан и оперуполномоченный Службы экономрасследований (СЭР) ДГД Даулет МАГЗУМОВ, проходивший по делу как посредник в передаче денег.

CARAVAN . KZ . «Слушать подано: Казахстан ждут скандалы, интриги и опровержения» — Искусственный интеллект добрался до Казахстана. Компания Тимура БЕКМАМБЕТОВА “Screenlife Technologies” и разработчик HR-сервиса “Робот Вера” на основе искусственного интеллекта запустили проект “Vera Voice”. Он позволяет синтезировать любой голос и использовать его при озвучивании аудиокниг, фильмов, рекламы. Да чего угодно! Но фейк может стать оружием массового поражения. В основе “Vera Voice” лежит нейросеть, которая анализирует оригинальный голос и воспроизводит его цифровую копию. Подделать теперь можно любой разговор, вплоть до президента страны, и в некоторых случаях это способно вызвать серьезные политические последствия. На этом фоне эксперты призывают развивать у казахстанцев критическое мышление и способность отличать факты от фейков.

FORBES . KZ . «Знакомьтесь с лидерами будущего. Forbes Kazakhstan представляет рейтинг «30 моложе 30»» — Среди финалистов этого года – чемпионка мира по фристайлу, главный стратег по гендерной политике ПРООН в Казахстане, создатель первых в мире очков с камерой на 360 градусов и многие другие.

PLATON . ASIA . «Энергетика сомнительных схем» — Недавно власти объявили о поэтапном повышении тарифов на электричество. Новость, конечно, не из разряда приятных, поскольку оплата электроэнергии порой занимает значительные средства, особенно у тех, кто имеет бойлер и еду готовит на электроплите. Хоть антимонопольщики и сообщили, что тарифы максимум повысятся на 6-7%, но мы-то с вами знаем, как у нас внезапно увеличиваются «цифры» после того, как дано добро сверху.

INFORMBURO . KZ . «Сколько денег зарыли в Кок-Жайляу» — Журналист Вадим БОРЕЙКО подсчитывает ущерб от проекта горного курорта и рассказывает, что нужно сделать, чтобы вернуть урочище в Иле-Алатауский нацпарк… Так что самым реалистичным выходом было бы зафиксировать убытки, а не освоенные ещё деньги направить на более разумные цели. Бездарно потраченные 70 миллионов долларов пусть останутся в истории как назидание: вот в какую цену встал дурной эксперимент, который власти решили провести без совета с независимыми учёными, экспертами и общественностью.

365 INFO . KZ . «Отдых и бизнес на костях: назрела ли необходимость строительства крематория?» — Вопрос строительства крематория мы обсудили с Маратом ИСМАГУЛОВЫМ. Заместитель директора ТОО «Специализированный комбинат ритуальных услуг города Алматы» помог рассмотреть его с разных точек зрения. И с каждой выходило – крематорию – быть. Пока этого структурного подразделения в городе нет и алматинцы с семьями не только прогуливаются по территориям бывших погостов. На этих местах расположены и пункты общественного питания, и промышленные предприятия.

EXPERTONLINE . KZ . «Сделать кинорынок открытым и прозрачным» — Известный казахстанский кинопродюсер Гульнара САРСЕНОВА недавно возглавила новую для казахстанского кинорынка структуру — Государственный центр поддержки национального кино (ГЦПНК), учредителем которого выступило Министерство культуры и спорта РК. С принятием в Казахстане в начале этого года закона «О кино», направленного на эффективное развитие отечественной киноотрасли, казахстанский кинематограф решили вывести на новый уровень и сделать высокотехнологическим видом искусства.

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