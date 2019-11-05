Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ – Почти полтонны икры пытались вывезти контрабандой из Казахстана в Россию, сообщает пресс-служба пограничной службы (ПС) КНБ РК.

«Сегодня около 6.00 в ходе пограничного контроля в пункте пропуска «Жайсан» задержан гражданин РК 1990 года рождения. Причиной задержания послужила попытка незаконного вывоза из Республики Казахстан в Российскую Федерацию черной икры и рыб осетровых пород общим весом 400 кг (предварительная оценочная стоимость Т156 млн)», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

По данным пограничников, ценный груз правонарушитель пытался провезти под видом фруктов в коробках из-под бананов, укрытых под мешками с рисом, изюмом и арахисом.

«Задержанный вместе с грузом передан в департамент экономических расследований по Актюбинской области для проведения соответствующих мероприятий», — добавили в ПС КНБ Казахстана.