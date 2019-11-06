В горздраве Алматы опровергли информацию об увольнении более 70 водителей скорой

Алматы. 6 ноября. КазТАГ — В управлении общественного здоровья Алматы опровергли информацию об увольнении более 70 водителей скорой, передает корреспондент агентства.

«Публикации не соответствуют действительности», — сообщили в среду в управлении общественного здоровья Алматы, комментируя информацию о работе службы скорой помощи, опубликованную в социальных сетях.

Как уточнили в ведомстве, управлением была проведена работа по реорганизации двух предприятий станции скорой медицинской помощи и государственного специализированного автотранспортного предприятия.

«В результате объединения сокращение коснулось только административного персонала. Водители и медицинские работники не подвергались сокращению. Увольнение водителей скорой помощи, как сообщается в публикациях, не соответствует действительности. Вопрос стоит об изменении работы только легкового автотранспорта в связи с проведением государственных закупок со следующего года», — отметили в управлении.

Касательно приобретения водителями запасных частей для автомашин и их ремонта, в горздраве отметили, «что ремонт всех автотранспортных средств производят исключительно квалифицированные штатные слесари авторемонтной службы и все необходимые запасные части для ремонта закупаются по госзакупкам».

«Заработная плата всему персоналу до и после объединения выплачивается своевременно с учетом повышения заработной платы до 30%. Отдельного повышения заработной платы какой-либо категории медицинских работников, как отмечается в публикациях, в частности заведующим подстанций или старшим фельдшерам в исключительном порядке не производилось. Касательно увольнения работников из числа бухгалтеров, ими были поданы заявления на увольнения по своей инициативе», — поясняется в сообщении.

Что же касается приватизации государственного имущества в виде транспорта или земельных участков, в управлении сообщили, «что такие рода процедуры проводятся через профильные ведомства в соответствии с законодательством РК».

«В публикации также отмечается о государственных закупках лекарственных средств по завышенным ценам. Здесь необходимо отметить, что все закупки осуществляются у единого дистрибьютора «СК-Фармация», согласно проведенному тендеру в начале года», — уточнили в ведомстве.

Также в горздраве отметили, что «по всем случаям, опубликованным в социальных сетях, была проведена проверка уполномоченными органами, которая не выявила нарушений».

Отметим, ранее в социальных сетях была распространена информация об увольнении более 70 водителей скорой помощи в Алматы.