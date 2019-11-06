Алматы. 6 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. 2-5% страховых полисов в Казахстане сейчас оформляются онлайн на сайтах компаний, заявил председатель правления АО «СК «Коммеск-Өмір» Олег Ханин.

«Все полисы сейчас электронные, бумажных нет с начала 2019 года. Полисов, автоматически купленных на сайтах страховых компаний, думаю, порядка 2-5%. В офисах продаж покупают в основном по привычке. Плюс, еще особая структура договора подразумевает, что если вы хотите внести в него изменения-дополнения, то вам тоже надо обратиться к страховщику, потому что изменения в договор вносятся только на основании письменного заявления. Люди приходят, чтобы супругов вписать, или отца, или сына вписать в свой полис», — сказал Ханин корреспонденту МИА КазТАГ.

По его словам, в начале 2019 года в момент внедрения электронного страхования в Казахстане были проблемы технического характера, сверки данных через государственное кредитное бюро и сверки страховой базы данных с госбазами данных, отсутствие доступа в какой-то момент времени к базам данных юрлиц и физлиц.

«Но сейчас, честно скажу, мы ждали намного худшего, наши страхователи благодаря цифровизации спокойно уже относятся к полисам в электронном виде. Если раньше они от нас требовали каких-то подтверждений, то сейчас многим уже достаточно получить на e-mail сообщение или SMS-сообщение, что ответственность застрахована», — отметил собеседник агентства.

Сказалась, по его мнению, и интеграция органов дорожной полиции с базой данных по страхованию, она позволила полицейским своевременно проверять наличие или отсутствие страхового полиса у себя на планшетах.

«Мы знаем, что если машина есть, то она застрахована – человек, сидящий за рулем, свою ответственность застраховал», — уточнил эксперт.

Онлайн страхование на сайтах – удобная, по его мнению, вещь.

«Плюс – в убыстрении процессов: человек, зайдя на сайт и потратив пять минут, может получить страховку на свой электронный адрес, не выходя из дома, не покидая своего помещения, не тратя время на дорогу до страховой компании и обратно. Он может оплатить за все банковской картой», — сказал Ханин.

Рынок долгое время к этому шел и сейчас видит от электронных полисов пользу, добавил эксперт.