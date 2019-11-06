Нур-Султан. 6 ноября. КазТАГ – Новая волна похолодания ожидается в ближайшие трое суток на севере и западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С европейской части России на Урал смещается очередной циклон с атмосферными фронтами, с которыми, после кратковременного затишья, в северной половине республики вновь ожидаются сложные метеорологические явления: осадки, гололед, сильный западный ветер, местами с метелью», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 7-9 ноября.

Смещающийся в тыл циклону очередной холодный антициклон, по словам синоптиков, станет причиной похолодания в западных и северных областях Казахстана, «так как он сформирован в акватории арктических морей».