Более 25 тыс. материалов с пропагандой терроризма удалено с сайтов в 2019 году в РК

Нур-Султан. 6 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Более 25 тыс. материалов с пропагандой терроризма удалено с сайтов в 2019 году в Казахстане, сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«С начала 2019 года в рекомендательном порядке собственниками и администрациями интернет-ресурсов было удалено более 25 тыс. противоправных материалов, ограничен доступ более чем к 13 тыс. материалам, в которых содержались пропаганда, идеология терроризма и религиозного экстремизма», — сообщил Абаев в среду на IX форуме религиоведов Казахстана.

Вместе с тем, по словам министра, принимаемых мер по контрпропаганде в социальных сетях недостаточно.

«Нужно пересмотреть формат публикуемых материалов. Количество размещенных материалов должно подкрепляться качеством. В целом, для повышения качества проводимой нами работы должны решить проблему нехватки специалистов и повышения их квалификации», — отметил Абаев.