Нур-Султан. 6 ноября. КазТАГ – Более 80 браконьеров взяли на учет в качестве охотников на сайгаков в Казахстане, сообщает пресс-служба МВД РК.

«МВД в целях ведения учета лиц, причастных к браконьерству, введен учет «Охотник на сайгаков» (лицо, занимающееся охотой на сайгаков); «Сбытчик/скупщик дериватов» (лицо, занимающееся перевозкой, хранением, реализацией и скупкой дериватов сайгаков). На сегодняшний день на данный учет взято более 80 человек», — говорится в распространенном в среду сообщении.

По данным полиции, в 2019 году по фактам незаконной охоты на сайгаков, а также приобретения и сбыта их рогов, начато 56 досудебных расследований. Задержано 46 человек, изъято 612 туш сайгака и 687 рогов. В суд направленно 13 дел направлено, осуждено 13 человек.

«За последние пять лет (2014-2018 годы) органами внутренних дел выявлено 417 фактов браконьерства на сайгаков и незаконного оборота их рогов, задержано 525 человек, направлено в суд 212 уголовных дел по которым осуждено 309 человек. Обнаружено и изъято 2193 туш сайгака, из незаконного оборота изъято 7610 рогов (7610 рогов в эквиваленте приблизительно составляет 3805 сайгаков). Ущерб составил приблизительно более Т11,358 млрд», — добавили в МВД.

В 2019 году органами полиции в целом по республике выявлено свыше 10 тыс. (10746) нарушений природоохранного законодательства.

«По фактам браконьерства выявлено 8584 нарушения, из которых 3800 – незаконная охота, 4625 – незаконная добыча рыбных ресурсов, 159 – незаконная реализация биоресурсов. Кроме того, за кражу, приобретение или сбыт объектов и продукции биологических ресурсов зарегистрировано 37 уголовных правонарушений, из них 10 дел направлено в суд. Из незаконного оборота изъято более 131 тонны незаконно добытой рыбы, из них свыше 6 тонн осетровых пород, около 80 кг икры, 1,5 тыс. кубометров незаконно заготовленного леса, 204 плавательных средств, более 2,3 тыс. орудий совершения правонарушения, из них 283 единицы огнестрельного охотничьего оружия», — уточнили полицейские.

Всего же за последние пять лет, по данным МВД, полицией в целом по республике выявлено около 76 тыс. нарушений природоохранного законодательства.

«Зарегистрировано более 9,5 тысяч досудебных расследований, из них окончены производством более 6,1 тыс. уголовных дел и направлено в суд – 3,5 тыс. дел. К административной ответственности привлечено более 66,3 тыс. правонарушителей, взыскано штрафов на сумму свыше Т320,5 млн», — сказано в сообщении.