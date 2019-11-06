Религия в устах политиканов может иметь радикальное толкование – МИОР РК

Нур-Султан. 6 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Религия в устах политиканов может иметь радикальное толкование, заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«Свобода совести как естественное право самостоятельно формировать свои убеждения закреплена Конституцией за каждым гражданином нашей страны. На этой благодатной почве в течение трех десятилетий в Казахстане активно развивается множество конфессий и религиозных объединений. И в этом ключе нельзя не отметить их роль в процессе модернизации казахстанского общества, укреплении единства, мира и согласия в нашем полиэтничном государстве. В то же время, как и любая система взглядов в устах политиканов, имеющих деструктивный интерес, религия может иметь ограниченное, радикальное толкование. И нужно признать, сегодня это один из главных вызовов человечеству, требующий своевременного и эффективного реагирования», — сказал Абаев в среду на IX форуме религиоведов Казахстана.

Министр добавил, что «в авангарде этой важной работы» находятся религиоведы и теологи.

«Так, на сегодняшний день по республике работают свыше 7 тыс. специалистов по религии. Ключевые направления деятельности – это адресная, информационно-разъяснительная работа, реабилитация приверженцев деструктивных идей и контрпропаганда религиозного экстремизма», — отметил Абаев.